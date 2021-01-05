Что с ветконтролем?

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом году в Северной столице прошли ветеринарный контроль около 1,5 млн. животных. В Петербург ввозили разных представителей фауны. Это были домашние и сельскохозяйственные животные, а также другие группы.

Ветконтроль в городе на Неве проходили и животные экзотических видов. Это пауки-птицееды, питоны, мангусты и балобаны. Во всех случаях не возникало каких-либо проблем, поскольку необходимые требования были соблюдены.

Некоторые животные были направлены в Ленинградский зоопарк. Среди них оказались совы, белки, кенгуру, забайкальский манул, капибару, белорукие гиббоны. Их доставили в зоопарк после проверки со стороны представителей Россельхознадзора.