Как быть интроверту

Психолог Алла Колосова подчеркивает, что в обществе существует некие шаблонные стандарты. Однако следовать этим стереотипам не всегда нужно. Например, следование этим шаблонам не подходит для интровертов.

Людей, сконцентрированных на своем внутреннем мире, побуждают к социальной активности, преодолению себя, позитиву и прочим абстрактным правилам. При этом часто не учитываются особенности личности и индивидуальные потребности человека. Интровертам нужно учитывать собственную природу. Таким людям лучше выбрать природную зону комфорта и окружить себя понимающими людьми.

«Питерец.ру» отмечает, что эти рекомендации психолога будут полезны для интровертов. Таким людям не нужно ориентироваться на противоречивые шаблоны.