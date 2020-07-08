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Питерец.ру » Общество » Как быть интроверту

Как быть интроверту

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ideanomics.ru
Как интроверт сможет выжить в мире навязанных шаблонов

Психолог Алла Колосова подчеркивает, что в обществе существует некие шаблонные стандарты. Однако следовать этим стереотипам не всегда нужно. Например, следование этим шаблонам не подходит для интровертов.

Людей, сконцентрированных на своем внутреннем мире, побуждают к социальной активности, преодолению себя, позитиву и прочим абстрактным правилам. При этом часто не учитываются особенности личности и индивидуальные потребности человека. Интровертам нужно учитывать собственную природу. Таким людям лучше выбрать природную зону комфорта и окружить себя понимающими людьми.

«Питерец.ру» отмечает, что эти рекомендации психолога будут полезны для интровертов. Таким людям не нужно ориентироваться на противоречивые шаблоны.

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