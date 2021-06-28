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Питерец.ру » Общество » Ушла из жизни Валентина Леоненко

Ушла из жизни Валентина Леоненко

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Руководитель ассоциации блокадников завершила свой земной путь

Блокада Ленинграда – одно из важнейших событий ВОВ. В Петербурге чтят память людей, погибших в те дни, а также имеющих отношение к этому героизму. К сожалению, с каждым годом блокадников становится меньше. Время идет, и эти люди покидают нас.

Отдельный слов заслуживает смерть Валентины Леоненко. Это руководитель ассоциации блокадников, женщина, сделавшая много для развития движения. Соболезнования по поводу ухода Валентины Ивановны выразил глава города Александр Беглов. По его словам, эта женщина останется примером мужества, стойкости и силы духа. Она по-настоящему любила свой город.

В 1941 году Валентине Ивановне было 16 лет. Буду совсем юной, она работала в военном госпитале, где лечила раненых бойцов. Во время блокады Ленинграда Леоненко рыла окопы и траншеи, создавала укрепления на высотах.

В 1990 году эта героическая женщина создала Международную ассоциацию блокадников. В эту структуру вошли 109 организаций из 65 городов. Причем 39 городов относятся к зарубежным государствам.

Каждый год Леоненко организовывала съезды. В них принимали участие многие ветераны из России и других стран. Благодаря усилиям Валентины Николаевны, было издано множество книг, посвященных теме блокады.

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