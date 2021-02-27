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Питерец.ру » Общество » В ходе учений в Ленобласти связисты ЗВО обеспечат непрерывную передачу данных в сложных погодных условиях

В ходе учений в Ленобласти связисты ЗВО обеспечат непрерывную передачу данных в сложных погодных условиях

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58
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В ходе учений в Ленобласти связисты ЗВО  обеспечат непрерывную передачу данных в сложных погодных условиях

В Ленинградской области военнослужащие подразделений  Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного в рамках проведения специальных учений отработают вопросы обеспечения бесперебойной передачи данных в сложных метеорологических условиях.

В рамках выполнения задач военнослужащие оборудуют площадки для развертывания автоматизированных пунктов управления АПЕ-5,  развернут штатные средства связи, объединив их в единую радиосеть при помощи мобильного комплекса связи «Редут».

В ходе учения  связисты будут совершенствовать профессиональные навыки в получении и передаче цифровых данных, осуществлении их  маскировки, обучатся ведению обмена данными в условиях ведения радиоэлектронного подавления, большого количества осадков в виде дождя и снега, образования наледи на передающих установках.

Кроме того, действия военнослужащих будут осложнены действиями диверсионно-разведывательных групп, ведением противником разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.

К проведению специальных учений привлечено более 200 военнослужащих и около 40 единиц военной техники подразделений связи. 

Комплексы связи АПЕ-5 включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, вмонтированные сервера, устройства видеоконференцсвязи и дополнительными электрогенераторами. 

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