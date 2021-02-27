В ходе учений в Ленобласти связисты ЗВО  обеспечат непрерывную передачу данных в сложных погодных условиях

В Ленинградской области военнослужащие подразделений Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного в рамках проведения специальных учений отработают вопросы обеспечения бесперебойной передачи данных в сложных метеорологических условиях.

В рамках выполнения задач военнослужащие оборудуют площадки для развертывания автоматизированных пунктов управления АПЕ-5, развернут штатные средства связи, объединив их в единую радиосеть при помощи мобильного комплекса связи «Редут».

В ходе учения связисты будут совершенствовать профессиональные навыки в получении и передаче цифровых данных, осуществлении их маскировки, обучатся ведению обмена данными в условиях ведения радиоэлектронного подавления, большого количества осадков в виде дождя и снега, образования наледи на передающих установках.

Кроме того, действия военнослужащих будут осложнены действиями диверсионно-разведывательных групп, ведением противником разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.

К проведению специальных учений привлечено более 200 военнослужащих и около 40 единиц военной техники подразделений связи.

Комплексы связи АПЕ-5 включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, вмонтированные сервера, устройства видеоконференцсвязи и дополнительными электрогенераторами.