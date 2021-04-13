На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры (км 38 – км 30 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.