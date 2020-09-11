ента новостей

11:57
Пять победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны
11:54
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
11:45
В Московском районе ограбили мясной магазин
11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
11:06
Мещанство как синдром несвободы
07:38
Пенсионную реформу отменят?
07:36
Смольным довольны
19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
19:06
В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения
19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
14:53
Стартует молодежная серия квестов «Планета Санкт-Петербург»
13:28
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения
13:05
В Гатчине дан старт новому сезону Лиги школьного спорта
13:02
В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России
13:00
В Петербурге 10 предприятий получат почетный диплом «Лучшая практика наставничества»
12:48
В Ленобласти успешно прошли учения армейской авиации ЗВО
12:45
В Петербурге разрешили открыть молодежные учреждения
12:42
Для военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона прошла консультация по социальным льготам и трудоустройству членов их семей
12:39
В Петербурге задержан разбойник, совершавший налеты на салоны сотовой связи
12:32
В Петербурге пенсионер перевел афеоистам почти 300 тыс. рублей.
12:22
В Курортном районе лже-электрик обокрал пенсионерку
09:52
Как «срываются» приверженцы здорового питания
09:15
Экспорт упал
23:36
«Динамо» Крикунова опять проигрывает, «Спартак» Знарка снова побеждает
22:03
В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания
19:34
Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
15:53
В Петербурге провели пешую экскурсию по блокадным местам Ленинграда
15:01
В Петербурге проведут церемонию прощания с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД между  развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе (км 83+769 - км 91+917  внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 17 по 28 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-08-2020, 19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
28-08-2020, 14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
12-05-2017, 09:14
На КАД между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом будут перекрыты две полосы движения
1-09-2020, 15:03
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей перекроют две полосы движения
21-08-2018, 14:38
На КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
14-10-2019, 21:45
На участке внешнего кольца КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
21
Сегодня, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
24
Сегодня, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
74
Вчера, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
0
115
9-09-2020, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
Наверх