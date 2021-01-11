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Питерец.ру » Общество » Кто получил бесплатные лекарства?

Кто получил бесплатные лекарства?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Гражданам Петербурга выдали бесплатные лекарства от коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице во время новогодних праздников продолжалась выдача бесплатных лекарств. За этот период более 22 тыс. граждан смогли получить препараты от коронавируса. Также с 1 по 9 января было привито около 7 тыс. человек.

Так что власти продолжают активную борьбу с коронавирусом. Работа здесь ведется по нескольким направлениям. Это и снабжение людей лекарствами, и вакцинация, и лечение в стационаре. Помимо этого действуют ограничительные меры, призванные предотвратить распространение заболеваемости.

К сожалению, пока не удается остановить пандемию. Ситуация в Петербурге достаточно сложная. В какой-то мере в этом виноваты и сами граждане, которые не соблюдают должным образом рекомендации по действующим ограничениям.

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