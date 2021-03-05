Волонтеры акции #МыВместе передадут полтонны апельсинов медицинским работникам

Во время пандемии ни один праздник не пропустили добровольцы Регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе.

5 марта добровольцы вновь покажут, что добрые и приятные поступки совершать легко. В честь празднования годовщины работы Регионального штаба, волонтеры примут участие в открытии символичного арт-объекта во дворе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга – большого оранжевого сердца. Главным событием станет передача 500 килограмм апельсин тем, кто ежедневно был и остается на передовой в борьбе с вирусом, - медицинским работникам.

В 13.30 получателями полезного и яркого цитруса станут врачи подстанции №5 Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга (12-я линия Васильевского острова, 17), а в 15.00 – медицинские работники Городской больницы Святого Георгия.

Акция пройдет при поддержке благотворительного фонда продовольствия «Фонд «Русь».