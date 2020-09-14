Добровольцы общероссийской акции #МыВместе станут героями фотовыставки

16 сентября в 12.00 во дворе Государственной академической капеллы Петербурга (по адресу: наб. реки Мойки, 20) откроется фотовыставка, посвященная неравнодушным людям – добровольцам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
27 волонтеров и партнеров акции, которые своим примером показали, что вместе мы можем преодолеть все, стали лицами проекта. Это петербуржцы, которые проявили самоотверженность и были с городом во время пандемии. Фотовыставка #МыВместе – о людях и для людей, о простых мыслях и добрых побуждениях.
В церемонии открытия фотовыставки примут участие заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Марина Григорьева и добровольцы.
«Активность всегда и во всем» – вот мой девиз. Поэтому остаться в стороне, когда людям нужна была помощь, – это не про меня. Очень приятно, что в нашем городе так много активных и добросердечных людей, готовых помогать тем, кто нуждается в этом. Лично для меня участие в фотовыставке – это большая честь. Очень неожиданно и очень приятно», – делится впечатлениями участница выставки Кропотина Диана, руководитель благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» по Северо-Западному федеральному округу.
За время проведения акции к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4 425 волонтера, а также более 20 партнеров. Заявку на помощь Штаб получил от 22 714 пожилых заявителей, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам. За 4 месяца работы в Штаб волонтеров поступило 16 542 обращения по различным вопросам.
Организаторы фотовыставки: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Дома молодежи Санкт-Петербурга.