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Питерец.ру » Общество » Добровольцы общероссийской акции #МыВместе станут героями фотовыставки

Добровольцы общероссийской акции #МыВместе станут героями фотовыставки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Петербурге откроется фотовыставка, посвященная неравнодушным людям – добровольцам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

16 сентября в 12.00 во дворе Государственной академической капеллы Петербурга (по адресу: наб. реки Мойки, 20) откроется фотовыставка, посвященная неравнодушным людям – добровольцам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

27 волонтеров и партнеров акции, которые своим примером показали, что вместе мы можем преодолеть все, стали лицами проекта. Это петербуржцы, которые проявили самоотверженность и были с городом во время пандемии. Фотовыставка #МыВместе – о людях и для людей, о простых мыслях и добрых побуждениях.

«Добровольцы нашего города пришли на помощь в трудную минуту. И теперь руководство Северной столицы и всей России хочет поблагодарить каждого, кто присоединился к доброй акции. Мы уже наградили часть волонтеров специальными медалями Президента и благодарственными письмами Губернатора. В ближайшее время награда дойдет до каждого героя. Фотовыставка – еще один способ рассказать о тех людях, которые ежедневно помогали жителям нашего города, в очередной раз сказать им спасибо и пригласить новых добровольцев в наши ряды», – отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

В церемонии открытия фотовыставки примут участие заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Марина Григорьева и добровольцы.

«Ежедневно Санкт-Петербург подтверждает свой статус столицы добровольчества смелыми и добрыми делами, готовностью принимать вызовы современных реалий и успешно с ними справляться. Множество раз было сказано о том, что помощь волонтеров во время сложного периода для всего мира и нашей страны, является неоценимой. Фотовыставка – наша благодарность за проделанную ребятами работу. Каждый раз, когда произносят слово «волонтёры», подразумевают под ним группу людей, единомышленников, но не всегда помнят, что частью этой группы является личность. Эту личность мы постарались раскрыть на фотографии», – говорит руководитель регионального Штаба волонтеров акции #МыВместе Борисов Георгий Дмитриевич.

«Активность всегда и во всем» – вот мой девиз. Поэтому остаться в стороне, когда людям нужна была помощь, – это не про меня. Очень приятно, что в нашем городе так много активных и добросердечных людей, готовых помогать тем, кто нуждается в этом. Лично для меня участие в фотовыставке – это большая честь. Очень неожиданно и очень приятно», – делится впечатлениями участница выставки Кропотина Диана, руководитель благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» по Северо-Западному федеральному округу.

За время проведения акции к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4 425 волонтера, а также более 20 партнеров. Заявку на помощь Штаб получил от 22 714 пожилых заявителей, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам. За 4 месяца работы в Штаб волонтеров поступило 16 542 обращения по различным вопросам.

Организаторы фотовыставки: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
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