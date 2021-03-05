Поезд-отель соединит Москву, Сочи, Грозный, Дербент и Астрахань

Уникальный по своей логистике и сложности маршрута семидневный железнодорожный круиз стартует из Москвы 5 марта 2021 года. Организатором перевозки по железной дороге для партнеров – создателей круиза выступает ООО «РЖД Тур». Существенную поддержку при разработке маршрута оказывали руководство Республики Дагестан в лице государственного секретаря Республики Дагестан Хизри Абакарова и Министерство Чеченской Республики по туризму.

Это не первый железнодорожный круиз, в организации и разработке которого принимает участие ООО «РЖД Тур», в том числе во взаимодействии с партнерами.

Так, не первый год действует и активно развивается линейка собственных проектов: «Путешествие на круизном поезде «Императорская Россия» по Транссибирской магистрали и Северу России, подготовленные совместно с подразделениями холдинга «РЖД» и АО «ФПК» новогодний круиз «Величие Севера» по маршруту Москва – Рускеала – Архангельск – Великий Устюг и семейный круиз «Навстречу сказке» в Великий Устюг и Кострому.

Также с осени 2020 года во взаимодействии и совместно с партнерами компания разрабатывает логистику и просчитывает техническую возможность реализации самых разных железнодорожных круизных маршрутов различной длительности – от 5 до 26 дней, в том числе повышенной технической сложности.

ООО «РЖД Тур» – специализированный туристический оператор, входящий в структуру холдинга «РЖД», дочернее предприятие АО «ФПК». Компания осуществляет свою деятельность с 2005 года.

Среди направлений деятельности – внутренний и въездной железнодорожный туризм, в том числе железнодорожные круизы в формате «поезд - отель» и ретротуры на паровозной тяге, организация групповых перевозок пассажиров и индивидуальных VIP-поездок, формирование специальных тематических поездов, реализация комплексных проектов с использованием железнодорожных перевозок и возможностей железнодорожной инфраструктуры.