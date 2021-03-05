ента новостей

22:03
Волонтеры акции #МыВместе передадут полтонны апельсинов медицинским работникам
19:37
В Петербурге общественники просят правоохранителей поставить дело об избиении ветерана Великой Отечественной войны на особый контроль
19:33
Поезд-отель соединит Москву, Сочи, Грозный, Дербент и Астрахань
19:30
Женщины в молодежной политике Петербурга
19:27
Красота спасает мир, а доноры - жизни
09:12
Где лучше работать?
08:46
Банк ВТБ выдал больше кредитов
01:04
«Зенит» достойно уступил «Реалу», а ЦСКА разгромлен в Стамбуле «Эфесом»
20:15
В Ленобласти прошло специальное учение с инженерными подразделениями ЗВО
19:50
Исторический парк приготовил подарки к Международному женскому дню!
19:49
Большие гастроли РГИСИ в Кемерове и Новокузнецке к 300-летию Кузбасса
19:45
Как в Петербурге отпразднуют 8 марта
19:43
Школьники Санкт-Петербурга поборются за звание лучшего чтеца
15:30
В Петербурге пресекли деятельность группировки, занимавшейся хищениями иномарок
13:30
В Петербурге задержали пироманов спаливших иномарку торгового представителя
13:00
В Петербурге арестовали распространителя наркотиков через тайники-закладки
12:30
В Петербурге задержали сбытчицу метамфетамина
09:00
Введут балконную амнистию
08:30
Маршрутки отменят?
19:32
Завтра наградят самых активных волонтеров проекта «Подвези врача»
19:29
Волонтеры акции #МыВместе подарят женщинам цветы
15:15
Выставка древних новгородских икон откроется в Историческом парке
13:07
В Петербурге стартовал праздничный флешмоб «Кино о сильных женщинах»
13:03
В Ленобласти военнослужащие ЗВО в ходе учений отразили нападение диверсантов на колонну бронетехники
13:02
В Международный женский день пройдет Woman's day
12:32
Встретить весну добрым поступком
12:30
В Петербурге работница отделения связи завладела выплатами, полагавшимися пенсионерам
12:27
175 096 гуманитарных наборов передали петербуржцам
12:26
В Парголово санитар больницы ограбил женщину
09:54
Как проходит вакцинация
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Поезд-отель соединит Москву, Сочи, Грозный, Дербент и Астрахань

Поезд-отель соединит Москву, Сочи, Грозный, Дербент и Астрахань

0
62
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Уникальный по своей логистике и сложности маршрута семидневный железнодорожный круиз стартует из Москвы 5 марта 2021 года.

Уникальный по своей логистике и сложности маршрута семидневный железнодорожный круиз стартует из Москвы 5 марта 2021 года. Организатором перевозки по железной дороге для партнеров – создателей круиза выступает ООО «РЖД Тур». Существенную поддержку при разработке маршрута оказывали руководство Республики Дагестан в лице государственного секретаря Республики Дагестан Хизри Абакарова и Министерство Чеченской Республики по туризму.

Это не первый железнодорожный круиз, в организации и разработке которого принимает участие ООО «РЖД Тур», в том числе во взаимодействии с партнерами.

Так, не первый год действует и активно развивается линейка собственных проектов: «Путешествие на круизном поезде «Императорская Россия» по Транссибирской магистрали и Северу России, подготовленные совместно с подразделениями холдинга «РЖД» и АО «ФПК» новогодний круиз «Величие Севера» по маршруту Москва – Рускеала – Архангельск – Великий Устюг и семейный круиз «Навстречу сказке» в Великий Устюг и Кострому.

Также с осени 2020 года во взаимодействии и совместно с партнерами компания разрабатывает логистику и просчитывает техническую возможность реализации самых разных железнодорожных круизных маршрутов различной длительности – от 5 до 26 дней, в том числе повышенной технической сложности.

ООО «РЖД Тур» – специализированный туристический оператор, входящий в структуру холдинга «РЖД», дочернее предприятие АО «ФПК». Компания осуществляет свою деятельность с 2005 года.

Среди направлений деятельности – внутренний и въездной железнодорожный туризм, в том числе железнодорожные круизы в формате «поезд - отель» и ретротуры на паровозной тяге, организация групповых перевозок пассажиров и индивидуальных VIP-поездок, формирование специальных тематических поездов, реализация комплексных проектов с использованием железнодорожных перевозок и возможностей железнодорожной инфраструктуры.

Источник: РЖД
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-09-2018, 08:08
Новая «Ласточка»
6-09-2017, 19:48
Почтовые службы России и Японии проводят тесты по перевозке
14-01-2021, 23:32
Особенности и преимущества речных круизов
1-01-2015, 19:22
Двухэтажный поезд Москва-Питер
6-11-2013, 08:23
Новые назначения
10-12-2020, 19:19
В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
287
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
692
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
785
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
719
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх