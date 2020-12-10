В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики

Выставка к пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики открылась накануне в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Значительное место в экспозиции отведено трофеям. Изъятые российскими военнослужащими у боевиков форма, боеприпасы, оружие. В том числе достаточно много образцов холодного оружия. Особый интерес посетителей выставки вызовут кустарно изготовленные террористами миномёты, винтовки и пусковые установки для неуправляемых реактивных снарядов.

На открытие пришли те, кто принимал непосредственное участие в выполнении специальных задач на территории Сирии.