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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики

В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской

Выставка к пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики открылась накануне в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Значительное место в экспозиции отведено трофеям. Изъятые  российскими военнослужащими у боевиков форма, боеприпасы, оружие. В том числе достаточно много образцов холодного оружия. Особый интерес посетителей выставки вызовут кустарно изготовленные террористами миномёты, винтовки и пусковые установки для неуправляемых реактивных снарядов.

На открытие пришли те, кто принимал непосредственное участие в выполнении специальных задач на территории Сирии.

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