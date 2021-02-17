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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти можно получить новую ИТ-профессию

В Ленобласти можно получить новую ИТ-профессию

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Опубликовал: Питерец
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© CC0
НАЦПРОЕКТЫ: область помогает получить новую ИТ-профессию

Жители Ленинградской области могут пройти обучение «цифровым профессиям» и получить удостоверение о повышении квалификации.

Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке: https://my.2035.university/click2021_1/now/stage/1. Первый поток стартует 18 февраля. Программа включает 16 часов онлайн-лекций, 6 часов самостоятельной работы и 2 часа итоговой аттестации.

После прохождения онлайн-интенсива и итоговой аттестации слушатели, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, смогут получить удостоверение о повышении квалификации АНО «Университет 2035». Следующие образовательные потоки начнутся 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 13 сентября, 11 октября и 15 ноября.  

Бесплатное обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Источник: Администрация Ленобласти
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