Подведены итоги дистанционного тестирования профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Санкт-Петербург представят 70 студентов, что обеспечило абсолютное лидерство по количеству полуфиналистов. В тройку лидеров среди профильных вузов вошел также Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена – его в полуфинальных соревнованиях представят 32 студента.

С 1 по 10 февраля участники конкурса проходили тестирование, которое включало три блока: оценка функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники могли выбрать предмет своей специализации).

«Конкурс «Учитель будущего. Студенты» мы проводим впервые. Позади уже три этапа дистанционного тестирования – успешно с ним справились 600 участников. Всех их мы пригласили на межрегиональные полуфиналы, которые будут проходить в 6 регионах России с 24 февраля по 9 апреля. В ТОП-5 регионов с наибольшим количеством полуфиналистов вошли Санкт-Петербург, Свердловская область, Москва, Волгоградская область, Челябинская область», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что больше всего полуфиналистов, получающих профильное образование, представляют Уральский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Российский педагогический университет им. А. И. Герцена. «В ТОП-3 непрофильных вузов по числу полуфиналистов вошли Южный Федеральный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Российский университет дружбы народов», – добавил Алексей Комиссаров.

С 24 по 26 февраля в Томске состоится первый полуфинал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа пройдут с 3 по 5 марта в Екатеринбурге, участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта, полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Анапе с 25 по 27 марта, участники из Центрального федерального округа встретятся в Ярославле с 31 марта по 2 апреля, в Калининграде с 7 по 9 апреля будут соревноваться полуфиналисты Северо-Западного федерального округа.