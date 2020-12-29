Автомобилисты Петербурга поблагодарят врачей, выстроившись в красный крест

Автомобили красного цвета выстроятся в символичный крест, чтобы поздравить медицинских работников с наступающими праздниками и сказать «Спасибо!» за нелегкий труд.

30 декабря в 18:00 во внутреннем дворе нового здания больницы имени Боткина на Пискарёвском проспекте организация автомобилистов «СПБ.АВТО» проведёт финальную акцию проекта «Подвези врача» в 2020 году. Составит фигуру в виде креста из автомобилей красного цвета, в центре которой будет баннер со словами благодарности.

Выстроившись, водители одновременно нажмут на клаксон и зажгут тормозные фонари. Таким образом, организаторы хотят поздравить медиков с наступающим Новым годом и отблагодарить за труд и самоотверженную работу на передовой.

Сбор автомобилистов с 17:00, до 18:00 построение колонны и инструктаж участников.