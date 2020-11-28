Более 150 площадок развёрнуто в ЗВО для участия военнослужащих в написании Географического диктанта

В соединениях и воинских частях Западного военного округа развёрнуто более 150 площадок для участия военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей в международной просветительской акции «Географический диктант».
Мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемиологических требований, все помещения будут продезинфицированы, участники диктанта обеспечены масками.
«Военнослужащие Западного военного округа являются постоянными участниками Географического диктанта и других проектов Русского географического общества. Так, например, 8 июня 2020 года океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило очередную кругосветную экспедицию
В ходе ежегодной совместной экспедиции «Гогланд» военнослужащие ЗВО и специалисты РГО проводят исследование 14 внешних островов Финского залива, изучая особенности биологии, геологии, географии, истории и археологии. Также военнослужащие оказывают помощи в изучении дна акватории Финского залива в ходе поиска затонувших кораблей», - подчеркнул майор Кирилл Егоров.