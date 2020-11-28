Более 150 площадок развёрнуто в ЗВО для участия военнослужащих в написании Географического диктанта

В соединениях и воинских частях Западного военного округа развёрнуто более 150 площадок для участия военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей в международной просветительской акции «Географический диктант».

«Все площадки прошли регистрацию и оборудованы прямой видеоконференцсвязью с центром написания диктанта в Москве или необходимыми мультимедийными системами, транслирующими вопросы диктанта», - отметил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

«В числе участников диктанта будут воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Петрозаводского Президентского кадетского училища, военнослужащие Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Площадки оборудованы в частях, на боевых кораблях, в том числе на борту крейсера «Аврора», - добавил офицер.

Мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемиологических требований, все помещения будут продезинфицированы, участники диктанта обеспечены масками.

«Военнослужащие Западного военного округа являются постоянными участниками Географического диктанта и других проектов Русского географического общества. Так, например, 8 июня 2020 года океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершило очередную кругосветную экспедицию

В ходе ежегодной совместной экспедиции «Гогланд» военнослужащие ЗВО и специалисты РГО проводят исследование 14 внешних островов Финского залива, изучая особенности биологии, геологии, географии, истории и археологии. Также военнослужащие оказывают помощи в изучении дна акватории Финского залива в ходе поиска затонувших кораблей», - подчеркнул майор Кирилл Егоров.