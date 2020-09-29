ента новостей

19:36
В Петербурге завершился Молодежный карьерный форум-2020
19:32
В Дом офицеров вернется Боевое знамя
19:28
Дом Басевича падет жертвой ковида?
19:26
В Петербурге прошел городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»
19:23
Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга
19:16
В аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль 28 попугаев какаду
19:13
Студенты ИТМО взяли грант в размере 770 тысяч рублей на Всероссийском слете НЛСК
19:12
Студенческий футбол вернулся во дворы Петербурга
19:10
На развязке КАД на пересечении с ЗСД до ноября перекроют одну полосу движения
19:08
Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти
19:06
Сяндеба: места боевой славы
15:05
В Петербурге обсудили перспективы развития гериатрии
10:34
В Петербурге с поличным задержали афериста продававшего пенсионерке «чудо-лекарства»
09:05
Падение рубля продолжается
08:33
Беглов о возможных ограничениях
19:56
«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
16:54
В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне
16:51
В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы
16:31
Как студенты строят карьеру в атомной отрасли
16:26
В Военно-медицинском музее расскажут о разработке и принципах действия вакцины от COVID-19
14:26
В Петербургском институте ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» модернизируют реактор ПИК
14:21
Саперы ЗВО вывезли шесть боеприпасов времен войны с места строительства ж/д платформы в Петербурге
13:38
В Петербурге задержан мужчина, получивший на почте посылку с 12 килограммами сильнодействующего вещества.
13:35
На севере Петербурга драка закончилась стрельбой
13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
10:14
Расходы на льготную ипотеку
09:21
Расправа над санкционкой
23:56
«Зенит» разгромил «Уфу»: Дзюба сделал хет-трик, Азмун – дубль
13:51
Ленобласть и Беларусь: новые проекты в экономике
13:42
В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Дом офицеров вернется Боевое знамя

В Дом офицеров вернется Боевое знамя

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге состоится церемония возвращения Боевого Знамени Дома офицеров ЗВО, вручённого в 1944 году

В Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония передачи Боевого знамени Дома офицеров Западного военного округа, которое было вручено личному составу в 1944 году вместе с орденом Красной звезды за участие в обороне Ленинграда.

«Почетный караул в ходе торжественной церемонии с особыми мерами безопасности осуществит перенос знамени из штаба Западного военного округа в Дом офицеров для вечного хранения, где оно будет экспонироваться в музее», сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

В годы Великой Отечественной войны в здании Дома офицеров, который  тогда именовался Ленинградским Домом Красной Армии размещались: 18 концертных бригад, пункт записи добровольцев, точка сбора посылок на фронт, точка противовоздушной обороны, выставки художников-фронтовиков и трофейного немецкого оружия.

В воинских частях и на кораблях Ленинградского фронта, в госпиталях и на заводах артистами Дома офицеров были даны сотни концертов. В одной из концертных бригад работала легендарная Клавдия Шульженко.

Боевое знамя, вручаемое воинской части, является официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-09-2020, 12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
10-09-2020, 12:42
Для военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона прошла консультация по социальным льготам и трудоустройству членов их семей
Сегодня, 19:08
Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти
24-09-2020, 18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
26-01-2018, 16:53
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона
26-01-2018, 12:48
Реконструкция Победного салюта

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
156
Вчера, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
215
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
312
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
412
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
Наверх