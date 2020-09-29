В Дом офицеров вернется Боевое знамя

В Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония передачи Боевого знамени Дома офицеров Западного военного округа, которое было вручено личному составу в 1944 году вместе с орденом Красной звезды за участие в обороне Ленинграда.

«Почетный караул в ходе торжественной церемонии с особыми мерами безопасности осуществит перенос знамени из штаба Западного военного округа в Дом офицеров для вечного хранения, где оно будет экспонироваться в музее», сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

В годы Великой Отечественной войны в здании Дома офицеров, который тогда именовался Ленинградским Домом Красной Армии размещались: 18 концертных бригад, пункт записи добровольцев, точка сбора посылок на фронт, точка противовоздушной обороны, выставки художников-фронтовиков и трофейного немецкого оружия.

В воинских частях и на кораблях Ленинградского фронта, в госпиталях и на заводах артистами Дома офицеров были даны сотни концертов. В одной из концертных бригад работала легендарная Клавдия Шульженко.

Боевое знамя, вручаемое воинской части, является официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации.