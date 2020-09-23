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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат»

В Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Сегодня в Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат», погибшего 23 сентября 1941 года.

Сегодня в Санкт-Петербурге почтили память экипажа линкора «Марат», погибшего 23 сентября 1941 года.

Военнослужащие Западного военного округа и моряки Балтийского флота возложили цветы на братскую могилу экипажа, также церемония возложения состоялась в Кронштадте у причальной стенки Ленинградской военно-морской базы, где погиб экипаж. Воинские почести погибшим отдала рота почетного караула ЗВО и Адмиралтейский оркестр. Расчет орудия корабля-музея «Беспокойный» произвел памятный полуденный выстрел.

Также на эскадренном миноносце для ветеранов, матросов, юнармейцев специалисты парка «Патриот» ЗВО провели экскурсию по экспозиции, посвящённой участию Балтийского флота в Великой Отечественной войне.   

С первого дня Великой Отечественной войны линейный корабль «Марат»  находился на службе в Кронштадте. 4 сентября 1941 года «Марат» использовался в Ленинграде для обстрела немецких сухопутных позиций. 24 немецких снаряда, попавшие в корму до 16 сентября, серьезных повреждений не нанесли. Однако 16 сентября после попадания 2 авиабомб вышло из строя одно из 120–мм орудий, при этом было ранено 30 человек, погибло 15. 23 сентября линкор подвергся атаке, в результате которой две сброшенные бомбы взорвали башню главного калибра. Фактически корабль был разломлен на две части. Число погибших составило 325 человек, включая командира корабля.

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