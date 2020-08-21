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Питерец.ру » Экономика » НКО защитили проекты по студенческим инициативам

НКО защитили проекты по студенческим инициативам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
НКО защитили проекты по студенческим инициативам

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проходят защиты проектов некоммерческих организаций Санкт-Петербурга на конкурс субсидий.

Зашиты разделены на 4 потока по профильным направлениям проектов. Во втором потоке представлены 25 проектов, направленные на реализацию студенческих инициатив, от 21 организации.

Комментирует Юлия Аблец, председатель Комитета: «В этот раз к очной защите мы пригласили профильных экспертов, которые, хорошо понимая специфику той или иной сферы, сразу же дают качественный фидбек. Они советуют, как и за счет чего можно сократить расходы, дают контакты площадок, где можно провести те или иные мероприятия, кого привлечь для помощи в организации разных площадок. Рассказывают о схожих проектах, с которыми можно объединить усилия. Ценно, когда тебе прямо говорят, что можно улучшить и где докрутить».

Проекты представлены самые разные: киберспорт, квн, интеллектуальные и настольные турниры игр, студотряды, школы smm, научные конференции, образовательные мероприятия.

Напомним, на второй этап конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге заявки подали 112 организаций.

Источник: Комитет по молодежной политике
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