Фестивали идей и технологий Rukami

Серия региональных фестивалей идей и технологий Rukami — один из ключевых проектов Кружкового движения НТИ — пройдет осенью и зимой 2020 года в 15 регионах России. В 2020 году проект Rukami реализуется в новом гибридном формате на пересечении онлайн- и офлайн-пространств.

15 регионов России, в числе которых Республика Татарстан, Красноярский край, Ростовская область, Республика Хакасия, Челябинская область, Свердловская область, Саха Якутия, Томская область, Тамбовская область, Белгородская область, Республика Карелия, Курская область, Хабаровский край, Новгородская область и Санкт-Петербург, станут площадками для самого масштабного в России проекта по популяризации технического творчества — фестивалей идей и технологий Rukami. В 2019 году события в регионах посетили более 40 000 человек, а в новом сезоне организаторы ожидают не менее 60 000 энтузиастов, которые смогут узнать больше о Кружковом движении НТИ и вдохновиться на создание собственных проектов.

В 2020 году Rukami трансформируется в новый гибридный формат — уникальный симбиоз онлайн и офлайн-площадок. Региональные мероприятия пройдут одновременно в социальных сетях и на городских офлайн-площадках. Цифровая экосистема фестивалей позволит стереть географические границы и подключить участников из любой точки мира, а физическая площадка — укрепить связь между членами сообщества технологических энтузиастов и создать «ту самую атмосферу фестиваля в парке».

Ключевой особенностью мероприятий Rukami в прошлом году стала интерактивность и широкое взаимодействие посетителей с участниками и их проектами: всё можно было потрогать, испытать или сконструировать своими руками. Организаторы обещают сохранить этот подход на всех площадках фестивалей и в 2020 году.

«Наша главная задача — вовлечь как можно больше молодых людей в техническое творчество и помочь им развить компетенции, которые так необходимы в будущем, но зачастую упущены в рамках базового образования. Интерактивный формат позволяет участникам погрузиться в атмосферу и почувствовать себя частью сообщества, даже если они впервые слышат о нем. А благодаря тому, что многие активности и площадки пройдут онлайн, еще больше участников вдохновятся техническим творчеством, и ни дождь, ни снег, ни даже пандемия не смогут им помешать!», — рассказала руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО «РВК» Наталья Смелкова.

Несмотря на единство концепции, каждый региональный фестиваль обладает своей уникальной историей и концептуальным наполнением, тесно связанными с особенностями и потребностями региона. Широкое использование онлайн-площадок в этом году позволит, с одной стороны, упростить и обезопасить в условиях пандемии посещения мероприятия для местных жителей, а с другой стороны — расширить географию каждого события и познакомиться с технологическим ландшафтом других регионов.

Так, например, организаторы Rukami в Томске приглашают гостей погрузиться в 8 новых миров — от льдов Энцелада до энергетических дебрей Тритона — которые лягут в основу тематических зон фестиваля. А в Великом Новгороде посетители отправятся в настоящее «путешествие во времени и пространстве», проследят эволюцию изобретательства и отметят свой маршрут в личном «бортовом журнале».

Посетителей серии региональных фестивалей идей и технологий Rukami в 2020 году ждут не только уникальные изобретения местных технологических энтузиастов, но и обширная лекционная программа, выступления и баттлы популярных спикеров, прикладные мастер-классы, образовательные квесты и digital-перформансы.

График проведения фестивалей:

5-6 сентября — Ростовская область

12-13 сентября — Саха Якутия

19-20 сентября — Томская область

26-27 сентября — Новгородская область

3-4 октября — Санкт-Петербург

10-11 октября — Курская область

16-18 октября — Республика Татарстан

22-25 октября — Красноярский край

31 октября – 1 ноября — Тамбовская область

7-8 ноября — Хабаровский край

14-15 ноября — Республика Хакасия

21-22 ноября — Челябинская область

28-29 ноября — Республика Карелия

5-6 декабря — Белгородская область

12-13 декабря — Свердловская область

Сайт проекта: rukamifest.com