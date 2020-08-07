Фестивали идей и технологий Rukami

Серия региональных фестивалей идей и технологий Rukami — один из ключевых проектов Кружкового движения НТИ — пройдет осенью и зимой 2020 года в 15 регионах России. В 2020 году проект Rukami реализуется в новом гибридном формате на пересечении онлайн- и офлайн-пространств.
15 регионов России, в числе которых Республика Татарстан, Красноярский край, Ростовская область, Республика Хакасия, Челябинская область, Свердловская область, Саха Якутия, Томская область, Тамбовская область, Белгородская область, Республика Карелия, Курская область, Хабаровский край, Новгородская область и Санкт-Петербург, станут площадками для самого масштабного в России проекта по популяризации технического творчества — фестивалей идей и технологий Rukami. В 2019 году события в регионах посетили более 40 000 человек, а в новом сезоне организаторы ожидают не менее 60 000 энтузиастов, которые смогут узнать больше о Кружковом движении НТИ и вдохновиться на создание собственных проектов.
В 2020 году Rukami трансформируется в новый гибридный формат — уникальный симбиоз онлайн и офлайн-площадок. Региональные мероприятия пройдут одновременно в социальных сетях и на городских офлайн-площадках. Цифровая экосистема фестивалей позволит стереть географические границы и подключить участников из любой точки мира, а физическая площадка — укрепить связь между членами сообщества технологических энтузиастов и создать «ту самую атмосферу фестиваля в парке».
Ключевой особенностью мероприятий Rukami в прошлом году стала интерактивность и широкое взаимодействие посетителей с участниками и их проектами: всё можно было потрогать, испытать или сконструировать своими руками. Организаторы обещают сохранить этот подход на всех площадках фестивалей и в 2020 году.
Несмотря на единство концепции, каждый региональный фестиваль обладает своей уникальной историей и концептуальным наполнением, тесно связанными с особенностями и потребностями региона. Широкое использование онлайн-площадок в этом году позволит, с одной стороны, упростить и обезопасить в условиях пандемии посещения мероприятия для местных жителей, а с другой стороны — расширить географию каждого события и познакомиться с технологическим ландшафтом других регионов.
Так, например, организаторы Rukami в Томске приглашают гостей погрузиться в 8 новых миров — от льдов Энцелада до энергетических дебрей Тритона — которые лягут в основу тематических зон фестиваля. А в Великом Новгороде посетители отправятся в настоящее «путешествие во времени и пространстве», проследят эволюцию изобретательства и отметят свой маршрут в личном «бортовом журнале».
Посетителей серии региональных фестивалей идей и технологий Rukami в 2020 году ждут не только уникальные изобретения местных технологических энтузиастов, но и обширная лекционная программа, выступления и баттлы популярных спикеров, прикладные мастер-классы, образовательные квесты и digital-перформансы.
График проведения фестивалей:
5-6 сентября — Ростовская область
12-13 сентября — Саха Якутия
19-20 сентября — Томская область
26-27 сентября — Новгородская область
3-4 октября — Санкт-Петербург
10-11 октября — Курская область
16-18 октября — Республика Татарстан
22-25 октября — Красноярский край
31 октября – 1 ноября — Тамбовская область
7-8 ноября — Хабаровский край
14-15 ноября — Республика Хакасия
21-22 ноября — Челябинская область
28-29 ноября — Республика Карелия
5-6 декабря — Белгородская область
12-13 декабря — Свердловская область
Сайт проекта: rukamifest.com