Общественники обратили внимание властей на пешеходный маршрут под трубой теплотрассы в Приморском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге просят профильные органы власти благоустроить территорию и рассмотреть возможность подземного расположения теплотрассы в Приморском районе. Ранее обеспокоенные жители этого района обратили внимание общественников на неблагоустроенный пешеходный маршрут, который проходит от станции метро «Беговая» на Мебельную улицу мимо ледового комплекса «Олимпийские надежды» через железнодорожный переезд прямо под теплотрассой.

Данный переход является единственной возможностью пересечения оживленной магистрали и пешеходным путем в новый густонаселенный район. Ежедневно им пользуются несколько десятков тысяч человек. Дорога из разбитого асфальта пролегает по пустырям и неосвещенной местности. Труба теплотрассы, пересекающая пешеходный маршрут, расположена достаточно низко. Особенно проблема становится актуальной при сокращающемся световом дне. Отсутствие благоустройства в данном районе влечет за собой риск получения травм петербуржцами и усилением криминогенной обстановки. Кроме того, по словам местных жителей, неблагоустроенный пустырь постепенно начал превращаться в мусорную свалку.

«В Приморском районе проживает более полумиллиона жителей. Горожане беспокоятся за свои жизни и здоровье своих детей, ведь идти от метро до дома по темной неблагоустроенной дороге небезопасно. Мы просим власти города обратить внимание на проблему и благоустроить пешеходный маршрут: заасфальтировать дорожки, поставить фонари, скамейки, ведь пожилым людям непросто преодолеть этот путь без отдыха. Кроме того, прохождение маршрута под трубой делает его очень опасным. Мы всегда выступаем за создание безопасных условий для петербуржцев и комфортную городскую среду», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.