Общественники призвали полицейских взять на особый контроль дело о мошенничестве в отношении блокадницы

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге навестили ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда Антонину Павловну Слепову, из квартиры которой 8 сентября мошенники похитили около 1 млн руб. Общественники поддержали блокадницу и доставили женщине необходимые продукты и средства индивидуальной защиты.

Активисты Народного фронта отметили особую циничность произошедшего – Антонина Павловна подверглась нападению со стороны злоумышленников, представившихся сотрудниками социальной службы, в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Учитывая наглость совершенного преступления, ОНФ в Петербурге обратился в адрес руководства Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой взять на особый контроль расследование данного уголовного дела.

Кроме того, ОНФ в Санкт-Петербурге обратился в исполнительные органы государственной власти с предложением рассмотреть вопрос координации работы различных социальных служб, жизненно необходимых для ветеранов, и информирования населения о предстоящих визитах в квартиру.

«Осенью жители старшего поколения возвращаются с дач, их бдительность притуплена. Да и в целом они достаточно доверчивы, что является благоприятной почвой для мошенников. Наша задача – обратить на эту проблему особое внимание правоохранительных органов, властей города и постараться помочь пожилым не стать жертвами преступников, совершающих разбойные нападения и грабежи», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.