Общественники призвали полицейских взять на особый контроль дело о мошенничестве в отношении блокадницы

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге навестили ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда Антонину Павловну Слепову, из квартиры которой 8 сентября мошенники похитили около 1 млн руб. Общественники поддержали блокадницу и доставили женщине необходимые продукты и средства индивидуальной защиты.
Активисты Народного фронта отметили особую циничность произошедшего – Антонина Павловна подверглась нападению со стороны злоумышленников, представившихся сотрудниками социальной службы, в День памяти жертв блокады Ленинграда.
Учитывая наглость совершенного преступления, ОНФ в Петербурге обратился в адрес руководства Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой взять на особый контроль расследование данного уголовного дела.
Кроме того, ОНФ в Санкт-Петербурге обратился в исполнительные органы государственной власти с предложением рассмотреть вопрос координации работы различных социальных служб, жизненно необходимых для ветеранов, и информирования населения о предстоящих визитах в квартиру.