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Питерец.ру » Общество » В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход

В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход

0
11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В районе «Лахта центра» построят подземный пешеходный переход

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство транспортного пассажирского узла, который соединит северную входную зону МФК «Лахта-Центр» с планируемыми остановками общественного городского транспорта, станцией метрополитена «Лахта» и платформой железнодорожной станции «Новая Лахта». По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

«Лахта Центр» – многофункциональный общественно-деловой комплекс, расположенный на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Основные объекты комплекса были достроены к концу 2018 года. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству общественных зон, реконструкции Приморского шоссе и созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения транспортной доступности «Лахта Центра».

Проектом, одобренным экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода протяженностью 240,5 м, который обеспечит безопасное пешеходное движение к комплексу сразу по нескольким направлениям. Работы пройдут в два этапа.

На первом планируется построить основной ход перехода с блоком служебных помещений и лестнично-лифтовыми спусками к проектируемой магистрали, которая пройдет вдоль территории «Лахта-центра» на проектируемую ж/д платформу и к остановкам общественного транспорта на Южной улице. На втором этапе установят еще два лестничных схода и лифтовые шахты, которые позволят выйти из перехода к будущим остановкам переустраиваемого Приморского шоссе.

В рамках благоустройства территории вдоль выходов/входов в проектируемый подземный пешеходный переход будут проложены тротуары, а также подходы и подъезды для обслуживающей и пожарной техники к проектируемому блоку служебных помещений и площадка для их разворота.

Застройщик - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства». Генеральная проектная организация – АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

Ранее, осенью 2019 года, эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства съездов с Приморского шоссе, обеспечивающих подключение делового квартала «Лахта Центр» к дорожно-уличной сети Санкт-Петербурга.

Источник: Главгосэкспертиза
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