Когда пенсионерам закупаться

«Питерец.ру» сообщает, что сеть магазинов «Пятерочка» выделила специальные часы для посещения магазинов пенсионерами. Пожилым петербуржцам рекомендуют закупаться с момента открытия до 10 часов утра. Делать это можно в понедельник и четверг. В другие часы и дни пенсионерам ходить за покупками не рекомендуют. Пока эта мера носит рекомендательный характер. Посмотрим, как будут обстоять дела дальше.

Ситуация с коронавирусом вынуждает власти реагировать на сложившуюся обстановку и принимать определенные меры. Из-за этого людям приходится приспосабливаться к новой обстановке и в какой-то мере менять свои привычки. Поскольку пенсионеры больше подвержены риску заражения коронавирусом, эту группу людям стараются максимально оградить от мест скопления большого количества народу.