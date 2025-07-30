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Питерец.ру » Спорт » Восьмикратный чемпион России по шахматам Пётр Свидлер проиграл шоу-матч 14-летнему турецкому гроссмейстеру Эрдогмушу в Марселе

Восьмикратный чемпион России по шахматам Пётр Свидлер проиграл шоу-матч 14-летнему турецкому гроссмейстеру Эрдогмушу в Марселе

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
chessbase.com
Классическая часть матча завершилась со счётом 4:2 в пользу турецкого шахматиста, а блиц-партии обсуждать особого смысла нет.

Во французском Марселе состоялся выставочный шахматный матч, в котором сошлись многократный чемпион России, победитель шахматных олимпиад, участник турниров претендентов гроссмейстер Пётр Свидлер из Санкт-Петербурга и его коллега по шахматному званию Ягыз Каан Эрдогмуш из Турции. Интерес этому противостоянию придавал возраст участников: Свидлеру – 49 лет, а Эрдогмушу – всего 14. Но рейтинг соперников сопоставим: у Свидлера – почти 2700, у его турецкого визави коэффициент ЭЛО равен впечатляющей цифре 2626. А ведь в шахматах рейтинг важнее возраста.

Уже после первой партии «Питерец.ру» понял, что Свидлеру придётся несладко: Пётр Вениаминович, как его принято уважительно именовать в шахматном мире, проиграл белыми. Символично, что марсельский матч начался с партии во французской защите: победа Эрдогмуша чёрными лишний раз подтвердила состоятельность любимого дебюта Вольфганга Ульмана.

После ничьей во второй партии Свидлер выиграл третью, но в четвёртой потерпел сокрушительное поражение чёрными в защите Грюнфельда – своём фирменном дебюте. Итоговый счёт матча – 4:2 в пользу Эрдогмуша.

Сам Свидлер говорил, что фактически завершил свою шахматную карьеру, переквалифицировавшись в популярного комментатора.

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