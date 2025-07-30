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Питерец.ру » Спорт » Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за внезапного камнепада

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за внезапного камнепада

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Дальмайер выиграла две золотые олимпийские медали в Пхёнчхане в 2018 году.

Печальная новость пришла из Пакистана: известная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которой был 31 год, погибла в горах. В начале июля Дальмайер покорила вершину Грейт-Транго (6287 м) в горах Каракорум, после чего планировалось восхождение на пик Лайла (6096 м).
28 июля Дальмайер вместе с ещё одной альпинисткой начали восхождение на пик Лайла. Но на высоте 5700 м произошёл камнепад, в результате которого Дальмайер получила серьёзные травмы, но смогла связаться с напарницей и попросила вызвать помощь. Природные особенности мешали спасательной операции: напарницу Дальмайер удалось спасти, а сама экс-биатлонистка погибла: соответствующее заявление уже сделано.
«Питерец.ру» приводит слова Дальмайер об увлечении альпинизмом после завершения биатлонной карьеры:
«Я выросла в Гармиш-Партенкирхене у подножия Цугшпитце, так что горы были идеальной площадкой, где я могла реализовать свои спортивные увлечения. Всё детство я провела в местных горах, в походах, на лыжах или на велосипеде».
Дальмайер выиграла две золотые олимпийские медали в Пхёнчхане – 2018 и семь раз становилась чемпионкой мира (в период 2015–2017 годов). В сезоне 2016/2017 Дальмайер стала обладательницей Кубка мира по биатлону.
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