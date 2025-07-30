Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за внезапного камнепада

Печальная новость пришла из Пакистана: известная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которой был 31 год, погибла в горах. В начале июля Дальмайер покорила вершину Грейт-Транго (6287 м) в горах Каракорум, после чего планировалось восхождение на пик Лайла (6096 м).

28 июля Дальмайер вместе с ещё одной альпинисткой начали восхождение на пик Лайла. Но на высоте 5700 м произошёл камнепад, в результате которого Дальмайер получила серьёзные травмы, но смогла связаться с напарницей и попросила вызвать помощь. Природные особенности мешали спасательной операции: напарницу Дальмайер удалось спасти, а сама экс-биатлонистка погибла: соответствующее заявление уже сделано.

«Питерец.ру» приводит слова Дальмайер об увлечении альпинизмом после завершения биатлонной карьеры:

«Я выросла в Гармиш-Партенкирхене у подножия Цугшпитце, так что горы были идеальной площадкой, где я могла реализовать свои спортивные увлечения. Всё детство я провела в местных горах, в походах, на лыжах или на велосипеде».