В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»

Около полутысячи наиболее подготовленных самбистов возрастной категории 14-15 лет приняли участие в турнире "Победа". Соревновались команды, представляющие города-герои и города воинской славы, сборные различных федеральных округов Российской Федерации, атлеты из города-побратима Санкт-Петербурга – Мариуполя, объединенная команда Донецкой и Луганской Народных Республик, а также команда из Соединенных Штатов Америки, страны, бывшей союзницей СССР.

До начала соревнований участники, их наставники и организаторы возложили цветы к Пискарёвскому мемориальному кладбищу, чтобы почтить память героев, боровшихся за свободу и независимость государства.

На торжественной церемонии открытия акцент был сделан на исторических событиях: с помощью театрализованных представлений были воссозданы ключевые моменты побед над захватчиками. Зрители турнира увидели реконструкцию празднования Дня Победы в 1945 году.

По словам федерального координатора партпроекта "Выбор сильных" и президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, турнир "Победа" занял важное место в спортивном календаре самбистов. Он способствует поддержанию и развитию патриотических ценностей у юных спортсменов, представляющих будущее поколение. Мероприятие имеет огромное историческое значение, поскольку приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди приглашенных команд первое место заняла объединенная команда ДНР и ЛНР, второе место – команда из Мариуполя, а третье место – команда США. В решающей схватке, где встретились представители города-героя Москвы и Приволжского федерального округа, победу одержала команда из столицы.