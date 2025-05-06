ента новостей

14:01
Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике
13:54
Интерактивная выставка "Партизанская деревня"
13:52
В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»
13:46
В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра
13:24
Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга
11:20
В Сланцах ищут стрелявшего в женщину с собакой
11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:54
На Киевском шоссе задержали распространителей «метадона»
10:20
Учителям в СПб платят немного?
09:47
На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры
09:02
Доллару не суждено упасть до 60 рублей
08:42
Кубинцам показали новейшие системы СПб
00:57
Триумфом двух петербургских женских команд завершился в Сочи 32-й чемпионат России: «СШОР ШШ – 1» заняла первое место, «СШОР ШШ – 2» финишировала второй
00:11
Злой гений петербургского хоккейного «Динамо» Егор Виноградов из «Торпедо-Горький» стал автором победной шайбы нижегородцев в четвёртом матче полуфинальной серии
16:07
В Малом зале Филармонии состоится концерт "Благословлённые музыкой"
16:00
В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО
13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
13:09
В Петербурге прошел исторический автопробег Бессмертного полка России
10:24
Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии
09:57
Продолжаем дружить с Кубой
09:51
На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин
09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
08:28
Ветеранов ВОВ поздравили необычным способом
02:34
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 2» единолично лидирует на продолжающемся в Сочи командном чемпионате России по шахматам, набрав 13 очков, «СШОР ШШ – 1» делит второе место с «Сима-Ленд»
02:05
Александр Соболев стал главным героем матча, в котором «Зенит» одержал волевую победу над «Пари НН»
17:38
Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА
14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
14:25
На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина
14:21
Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске
01:31
Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»

В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
При поддержке «Единой России» в Санкт-Петербурге состоялся XXIII Международный командный юношеский турнир по самбо

Около полутысячи наиболее подготовленных самбистов возрастной категории 14-15 лет приняли участие в турнире "Победа". Соревновались команды, представляющие города-герои и города воинской славы, сборные различных федеральных округов Российской Федерации, атлеты из города-побратима Санкт-Петербурга – Мариуполя, объединенная команда Донецкой и Луганской Народных Республик, а также команда из Соединенных Штатов Америки, страны, бывшей союзницей СССР.

До начала соревнований участники, их наставники и организаторы возложили цветы к Пискарёвскому мемориальному кладбищу, чтобы почтить память героев, боровшихся за свободу и независимость государства.

На торжественной церемонии открытия акцент был сделан на исторических событиях: с помощью театрализованных представлений были воссозданы ключевые моменты побед над захватчиками. Зрители турнира увидели реконструкцию празднования Дня Победы в 1945 году.

По словам федерального координатора партпроекта "Выбор сильных" и президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, турнир "Победа" занял важное место в спортивном календаре самбистов. Он способствует поддержанию и развитию патриотических ценностей у юных спортсменов, представляющих будущее поколение. Мероприятие имеет огромное историческое значение, поскольку приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди приглашенных команд первое место заняла объединенная команда ДНР и ЛНР, второе место – команда из Мариуполя, а третье место – команда США. В решающей схватке, где встретились представители города-героя Москвы и Приволжского федерального округа, победу одержала команда из столицы.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-04-2013, 13:40
Юношеский турнир по борьбе самбо «Победа»
3-05-2023, 14:42
В Петербурге прошел XXI Международный юношеский турнир по самбо «Победа»
21-04-2021, 14:10
Михаил Романов выступил на открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо
6-05-2024, 15:14
В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»
7-03-2025, 10:07
В Петербурге прошел турнир «В самбо — только девушки»
1-10-2020, 19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Вчера, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
Вчера, 09:46
На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека
4-05-2025, 14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
Наверх