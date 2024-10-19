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Питерец.ру » Спорт » Минский динамовец Вадим Шипачёв в своём рекордном 1002-м матче в КХЛ догнал Сергея Мозкина: у обоих теперь – по 928 очков

Минский динамовец Вадим Шипачёв в своём рекордном 1002-м матче в КХЛ догнал Сергея Мозкина: у обоих теперь – по 928 очков

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44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Игра с «Нефтехимиком» могла бы стать суперрекордной, набери Шипачёв два очка вместо одного.

Вадим Шипачёв из минского «Динамо» стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по общему количеству матчей – отметка в 1002 игры покорилась 37-летнему центрфорварду во встрече с «Нефтехимиком» в субботу. Минчане дважды забили нижнекамцам во втором периоде: сначала Горбунов с передач Липского и Борикова открыл счёт, затем отличился американский защитник Джордан Гросс.

Шайба Андрея Белозёрова в третьем периоде смогла возродить интригу, но игравшие на заполненной как обычно «Минск-Арене» динамовцы ещё дважды забили «Нефтехимику». Сначала сработала канадская связка Хэмилтон – Тирни, а итоговый счёт 4:1 установил в большинстве точный бросок Лайла. И вот на этот момент «Питерец.ру» обращает особое внимане читателей.

Дело в том, что бывший нападающий СКА Шипачёв, отдав передачу Лайлу, сумел догнать прославленного бомбардира Сергея Мозякина, набрав своё 928-е очко в КХЛ. Точная статистика Шипачёва такая – 291 шайба и 637 передач. Уже в следующем матче минского клуба с «Барысом» Шипачёв может превзойти достижение Мозякина. Учитывая то состояние, в котором сейчас пребывает клуб из Казахстана, с «Барысом» Шипачёву набрать рекордное очко будет легче, чем с «Витязем» или «Локомотивом» – следующими соперниками минчан.

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