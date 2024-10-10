Игорь Шестёркин упустил шанс стать самым богатым вратарём мира и «засушил» первый же матч за «Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ

Нынешний контракт бывшего голкипера СКА Игоря Шестёркина с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» истечёт следующим летом, поэтому клуб попытался пролонгировать соглашение с россиянином уже сейчас. «Питерец.ру» знает: в НХЛ принято рассчитывать «кэпхит», то есть размер ежегодной выплаты по контрактному соглашению клуба и игрока.

Нынешний «кэпхит» Шестёркина в «Рейнджерс» составляет примерно 5 670 000 долларов за сезон. Знатоки заокеанской Лиги выяснили, что на данный момент Шестёркин входит в шестёрку в десятку самых высокооплачиваемых стражей ворот. Возглавляет список главных богачей хоккейного вратарского цеха возглавляет 37-летний символ «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, получающий по действующему до 2026 года соглашению более 10 млн долларов. Вслед за ним в списке голкиперов-миллионеров расположились два россиянина – Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг»: у первого – 10 млн долларов в год, у второго – на полмиллиона меньше. На пятом месте в этом почётном списке – имеющий долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

Интересно, что Шестёркин отстоял «на ноль» первый же матч сезона – 2024/2025, отразив все 29 бросков во встрече с «Питтсбургом» Евгения Малкина.