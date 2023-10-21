«СКА-Нева» проиграла в Норильске очередной матч чемпионата ВХЛ, Михаил Варнаков сделал передачу

«Питерец.ру» посмотрел на состав ХК «Норильск» в поединке против «СКА-Невы» и увидел несколько очень известных игроков. Это и скандальный Михаил Анисин, который где только не поиграл, и бывший хоккеист «Торпедо» и «Ак Барса» Михаил Варнаков. Если Анисин пока не блещет результативностью в играх за «Норильск» (обладатель Кубка Гагарина – 2012 набрал в сезоне ВХЛ – 2023/2024 всего 1 очко за передачу в игре с «Челнами»), то Варнаков входит в число 50 лучших бомбардиров турнира (11 очков).

Набрал Варнаков результативный балл и в этом матче: при счёте 1:1 норильчане забили во второй раз, и 38-летний форвард выступил ассистентом у автора шайбы Алексея Мастрюкова. Но Матвей Кабуш на 37-й минуте сравнял счёт, и всё решила вторая шайба того же Мастрюкова. Пропустив на 50-й минуте, «невчане» уже не смогли отыграться снова, хотя и получили большинство после удаления Константина Хремкина.

Поражение со счётом 2:3 в Норильске при равной игре получилось довольно обидным. Порадовать себя победой коллектив Николая Воеводина сможет уже 24 октября, когда встретится дома с клубом ХК «Тамбов». А лидером таблицы ВХЛ стало «Зауралье» из Кургана, победившее по буллитам «Челмет» и набравшее 29 очков за 18 игр.