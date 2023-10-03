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Питерец.ру » Спорт » Матвей Мичков набрал 3 очка и помог «Сочи» победить СКА – 5:4, а ЦСКА забросил 9 шайб «Витязю»

Матвей Мичков набрал 3 очка и помог «Сочи» победить СКА – 5:4, а ЦСКА забросил 9 шайб «Витязю»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Форвард «Сочи» Мичков блестяще сыграл против СКА, сняв вопросы о своих перспективах в этом сезоне.

Матвей Мичков стал главным действующим лицом в принципиальном для молодого форварда матче против СКА. Задрафтованный «Филадельфией» Мичков не получил на старте сезона достаточного игрового времени в СКА и снова отправился в сочинскую аренду. «Питерец.ру» впечатлён статистикой Мичкова в новой команде: за 7 матчей за команду Дмитрия Кокорева Мичков набрал уже 8 очков.

Пять шайб, пропущенных СКА в сочинском матче, показали: Артемий Плешков пока не готов стать «номером один» в таком статусном и амбициозном клубе. Поэтому возможный переход в СКА голкипера «Адмирала» Алексея Серебрякова должен укрепить оборону команды Романа Ротенберга.

По иронии судьбы Плешков преуспел в атаке: именно петербургский голкипер вместе с Сергеем Сапего стал ассистентом открывшего счёт на 4-й минуте Арсения Грицюка. Но Мичков очень быстро сравнял счёт, а на 56-й минуте именно Матвей помог Гараеву реализовать единственное в матче удаление в составе СКА. Счёт стал 4:2, а после «огненной концовки» встречи – 5:4 с пользу «Сочи».

Обозлённый неудачами на старте чемпионата ЦСКА втоптал в лёд «Витязь», победив со счётом 9:1. «Металлург» разгромил «Нефтехимик» (8:3), дубли сделали Зернов и Акользин. Именно «Магнитка» лидирует в КХЛ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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