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Питерец.ру » Спорт » «Важна победа — в первую очередь над собой»: Сергей Боярский поздравил участников петербургского Фестиваля единоборств с 85-летием самбо

«Важна победа — в первую очередь над собой»: Сергей Боярский поздравил участников петербургского Фестиваля единоборств с 85-летием самбо

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Традиционный — и уже 12-й по счёту — турнир собрал в этом году более 3,5 тысяч участников

В Санкт-Петербурге проходит XII Фестивальединоборств – Турнир им. В. А. Соловьева. Организаторы соревнований в этом году поставят рекорд, собрав 3,5 тысячи участников — в большинстве своём юного возраста. Своим вниманием соревнования отмечают чемпионы мира, Европы, первые лица страны, города и участники из стран СНГ.

Спортсменов, их родителей, организаторов фестиваля поздравил руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Состоялось открытие двенадцатого, уже традиционного фестиваля единоборств имени Владимира Соловьева. Его организовал его сын, наш прославленный спортсмен, наш коллега, депутат Законодательного Собрания Антон Соловьев. Такие мероприятия — не только праздник спорта, они, конечно, влияют на его популяризацию. У фестиваля очень обширная программа, помимо самбо будут и джиу-джитсу, и карате, очень много видов спорта. Всех самбистов мы поздравили с 85-летием этого вида единоборств», — рассказал Сергей Боярский.

Единоросс выразил благодарность петербуржцам, которые прививают своим детям и внукам интерес и любовь к спорту.

«Ребята от мала до велика на этом фестивале будут сражаться за победу — в первую очередь, не над соперником, а над собой, над своим телом и духом. Нужно сказать спасибо всем тренерам и наставникам, родителям, бабушкам и дедушкам, которые приводят детей в спорт. От этого они становятся смелее, здоровее, и это обязательно пригодится им в будущем», — подчеркнул парламентарий.

Организатор турнира, учредитель Фонда имени В. А. Соловьева, региональный координатор проектов «Единой России» «Za самбо» и «Детский спорт», депутат городского парламента Антон Соловьевотметил, что интерес к ежегодному мероприятию постоянно увеличивается.

«Идея фестиваля, преемственности поколений всегда существует в нашем обществе, а запрос на традиционные ценности только возрастает со временем. В этом году мы поменяли площадку, теперь больше зрителей могут посетить фестиваль, добавили новые виды спорта, провели форум по развитию единоборств. Наш турнир, как значимое для Петербурга спортивное событие, само по себе несёт такой посыл, что пользуется масштабной общественной поддержкой», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что к соревнованиям присоединяются все больше федераций единоборств и юных участников. В этом году к традиционным видам добавились грэпплинг, хапкидо, греко-римская и вольная борьба, тхэквондо. «Но по-прежнему выделяется самбо: в первую очередь как национальный вид спорта, который принят в олимпийскую семью», — резюмировал Антон Соловьёв.

Юные участники соревнований рассказали, что с удовольствием проверят свои силы и навыки. «Мы профессионально тренируемся, занимаемся киокушин-карате и стараемся обязательно выезжать на всевозможные турниры. Этот фестиваль точно пропустить не могли — приехали сюда завоёвывать первые места», — рассказал спортсмен Денис Калина.

Турнир проводится в память о мастере спорта международного класса по самбо, двукратном чемпионе Европы, многократном чемпионе СССР Владимире Александровиче Соловьеве и входит в перечень особо значимых спортивных и физкультурных мероприятий Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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