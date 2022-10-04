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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный ЦСКА сам провалился в яму, которую рыл в овертайме принципиального матча против СКА

Хоккейный ЦСКА сам провалился в яму, которую рыл в овертайме принципиального матча против СКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Попытка создать численное преимущество обернулась шайбой Грошева в пустые ворота.

Спортивные СМИ перед встречей ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ отмечали, что петербургская команда пока смотрится значительно лучше армейцев столицы. «Питерец.ру» отмечает, что победа 3:2 в овертайме позволила СКА удержать лидирующие позиции и в КХЛ, и в Западной конференции, но обо всё по порядку.

В прежние времена если ЦСКА вёл по ходу важного для себя матча со счётом 2:0, шансов у догоняющей команды практически не было. В этом сезоне «машина» ЦСКА заметно барахлит, что доказывают невзрачные матчи с «Куньлунем». Вот и в игре против СКА команда Сергея Фёдорова повела в две шайбы после точных бросков Окулова и Нестерова. Обе шайбы ЦСКА были заброшены в большинстве, при этом оба раза проштрафился у СКА Михаил Воробьёв.

По законам драматургии именно Воробьёв должен был повести за собой атаку гостей, но в протокол себя вписали другие. Даниил Пыленков испортил сопернику настроение перед вторым перерывом, сократив отставание СКА в счёте. В третьем периоде Марат Хайруллин сравнял счёт, а в овертайме хозяева льда сняли вратаря, но пропустили: победу СКА принёс Максим Грошев.

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