Поражение ЦСКА от «Куньлуня» укрепило лидерство СКА в Западной конференции КХЛ

В октябре 2021 года «Куньлунь» уже побеждал московских армейцев в Мытищах со счётом 2:1. На этот раз китайский клуб выиграл с таким же счётом, но – в овертайме. «Питерец.ру» считает главной причиной неудачи столичного суперклуба плохой настрой на матч с «Куньлунем». По той же причине СКА ранее доигрался с «Северсталью» по буллитам, но смог победить. Сейчас разница между СКА и ЦСКА в турнирной таблице Запада составляет 5 очков в пользу коллектива Романа Ротенберга.

А ЦСКА уже догнали минские динамовцы. Несмотря на то, что не набрали очков главные звёзды минчан Райан Спунер и Джозеф Душак, команда Крэйга Вудкрофта смогла взять реванш у «Северстали» за недавнее крупное поражение в Череповце со счётом 2:5. Победа получилась трудной – «Динамо» выиграло со счётом 3:2.

А вот «Барыс» из Астаны (уже не из Нур-Султана!) смог совершить почти невозможное – нейтрализовать грозную атаку «Автомобилиста». Словацкий вратарь Юлиус Гудачек триумфально вернулся в КХЛ, где запомнился по выступлениям за «Спартак».