Фиаско с Канадой на чемпионате мира: Бобровский пропустил в овертайме

После поражения сборной России от Канады интернет захлестнули эмоции. «Питерец.ру» заметил, что уже наметили антигероя – Владимира Тарасенко. Ведь именно его удаление позволило Энрике сравнять счёт, а в овертайме канадцы смогли провести успешную атаку и победить.

Показательно, что единственную шайбу сборной России забросил оборонительный форвард СКА Евгений Тимкин: СМИ иронично назвали его «тридцатилетним дебютантом мировых чемпионатов». Но вряд ли нужно сводить результат к эпизоду с удалением Тарасенко, хоккей – командный вид спорта. Нашу сборную перед четвертьфиналом усилил приезд Сергея Бобровского: в пропущенной в формате «3 на 3» шайбе голкипер «Флориды» точно не виноват, поскольку Манджапане поражал пустой угол ворот.

Теперь канадцы в полуфинале сыграют со сборной США. Американцы легко расправились со словаками (которых тренирует канадец Крэйг Рэмзи), счёт – 6:1. Швейцарцы вели 2:0 с немцами, но расслабились и проиграли по буллитам. Вратарь «Металлурга» Олкинуора ни разу не пропустил, и сборная Финляндия обыграла Чехию с «футбольным» счётом 1:0.