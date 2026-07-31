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Беглов поздравил Эдиту Пьеху с днём рождения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Руслан Шамуков/ТАСС
Беглов направил поздравление народной артистке СССР Эдите Пьехе, которая сегодня отмечает день рождения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравление Почётному гражданину Санкт‑Петербурга, народной артистке СССР Эдите Пьехе, отмечающей сегодня свой день рождения. 

«Яркий талант, неповторимый голос и преданность сцене вызывают глубокое уважение. Вы многое сделали для музыкальной культуры России и Ленинграда — Санкт‑Петербурга. Песни о любимом городе всегда занимали в Вашем репертуаре особое место, и сегодня их помнят и любят миллионы слушателей. Спасибо за вдохновенное творчество и верность призванию»,— говорится в поздравлении.

Александр Беглов пожелал артистке, любимой многими поколениями россиян, крепкого здоровья и душевного тепла.

Эдита Пьеха, чья карьера отмечена многочисленными наградами, включая орден Трудового Красного Знамени, является Народной артисткой Советского Союза. Она также обладает почётными званиями различных стран и выступала с концертами более чем в 40 государствах мира. Звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» было присвоено ей в 2023 году.

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