Беглов поздравил Эдиту Пьеху с днём рождения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравление Почётному гражданину Санкт‑Петербурга, народной артистке СССР Эдите Пьехе, отмечающей сегодня свой день рождения.
«Яркий талант, неповторимый голос и преданность сцене вызывают глубокое уважение. Вы многое сделали для музыкальной культуры России и Ленинграда — Санкт‑Петербурга. Песни о любимом городе всегда занимали в Вашем репертуаре особое место, и сегодня их помнят и любят миллионы слушателей. Спасибо за вдохновенное творчество и верность призванию»,— говорится в поздравлении.
Александр Беглов пожелал артистке, любимой многими поколениями россиян, крепкого здоровья и душевного тепла.
Эдита Пьеха, чья карьера отмечена многочисленными наградами, включая орден Трудового Красного Знамени, является Народной артисткой Советского Союза. Она также обладает почётными званиями различных стран и выступала с концертами более чем в 40 государствах мира. Звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» было присвоено ей в 2023 году.