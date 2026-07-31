Беглов поздравил Эдиту Пьеху с днём рождения

«Яркий талант, неповторимый голос и преданность сцене вызывают глубокое уважение. Вы многое сделали для музыкальной культуры России и Ленинграда — Санкт‑Петербурга. Песни о любимом городе всегда занимали в Вашем репертуаре особое место, и сегодня их помнят и любят миллионы слушателей. Спасибо за вдохновенное творчество и верность призванию»,— говорится в поздравлении.