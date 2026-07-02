Беглов и Бельский подписали совместный план законодательной работы

В Мариинском дворце было проведено торжественное мероприятие, посвященное подписанию Совместного плана законодательной деятельности, разработанного парламентом Санкт-Петербурга и губернатором города. Подписи под документом поставили глава города Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Бельский.

«Год назад мы подписали совместный план, определивший нашу работы в минувшем парламентском году. И нам действительно удалось внести существенные изменения в жизнь нашего города, улучшить комфорт петербуржцев. За прошедшее время мы приняли более 150 законов. В приоритете была, прежде всего, социальная сфера. Все обязательства перед горожанами мы полностью выполнили и продолжаем расширять наш Социальный кодекс, который признан лучшим в стране», – отметил Александр Беглов.

Губернатор также выразил благодарность спикеру и депутатам Законодательного Собрания за плодотворное сотрудничество как в текущем парламентском году, так и за весь период работы 7-го созыва.

«Сегодня мы подписали знаковый для седьмого созыва документ: соглашение, которое будет реализовывать 8 созыв Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Этот план является фундаментом, базисом для дальнейшей совместной работы. Наша задача - реагировать на те изменения, которые происходят в мире. Я хотел бы поблагодарить всех членов правительства и лично Губернатора за плодотворное сотрудничество, а также муниципалитеты, которые всегда включены в процесс: много идей, которые они предлагали, были реализованы», – подчеркнул Александр Бельский.

План совместной работы на 2026-2027 парламентский год включает 55 законодательных инициатив. Основными направлениями работы определены поддержка участников СВО и их семей, социальная защита детей и пожилых граждан, стимулирование внедрения инновационных технологий, а также усовершенствование бюджетного и налогового законодательства для успешной реализации национальных и городских проектов.