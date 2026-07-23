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Питерец.ру » Культура » Новым гендиректором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко

Новым гендиректором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов представил коллективу киностудии «Ленфильм» нового генерального директора Дмитрия Давиденко

22 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил киностудию «Ленфильм», где представил коллективу нового генерального директора Дмитрия Давиденко. Беглов подчеркнул важность сохранения статуса «Ленфильма» как городского достояния и его значимости на мировой арене, отметив, что несмотря на предстоящую сложную работу, амбициозные планы по производству фильмов будут достигнуты благодаря сплоченности коллектива.

В рамках визита глава города выразил благодарность предыдущему генеральному директору Надежде Андрющенко за её деятельность. Она продолжит работу на студии в качестве советника и возглавит продюсерский центр.

Дмитрий Давиденко, в свою очередь, подчеркнул историческую ценность «Ленфильма» и выразил желание видеть его развивающимся и процветающим домом для создания качественного кинематографа. Он анонсировал запуск собственного кинофестиваля студии, который состоится 27 августа, в День российского кино.

Перед встречей Александр Беглов возложил цветы к памятнику героям-ленфильмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и ознакомился со съемочной площадкой нового проекта «Щелкунчик».

В прошлом году «Ленфильм» перешел в собственность города по указу Президента России Владимира Путина, что положило начало созданию на его базе центра исторического и патриотического кино. История «Ленфильма» началась 5 марта 1914 года, и за время своего существования студия создала более полутора тысяч фильмов, многие из которых — признанные шедевры.

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