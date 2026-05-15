ента новостей

14:54
Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга
14:49
На трассе «Кола» между Приладожским и Синявино будет перекрыта одна полоса
12:09
В Ленобласти задержали двоих налетчиков на продмаг в поселке Ульяновка
11:43
В Петербурге задержали двоих мужчин, убивших соседа по лестничной клетке
11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
11:15
Под Выборгом полицейские ликвидировали наркоферму
13:20
В Сестрорецке задержали сбытчика синтетического наркотика
11:18
В Волхове задержали подозреваемого в поножовщине
11:12
В Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» на Учительской улице
11:07
В Петербурге поймали подозреваемого в хищении мобильного телефона у местного жителя  
10:58
В Пушкине конфликт в кафе закончился стрельбой
10:37
В Петербурге ссора двух мужчин на лестничой площадке закончилась поножовщиной
20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
20:18
В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон
16:09
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией
15:56
На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение
11:57
Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга
11:47
В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме
20:39
Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце
20:35
В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»
20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга

Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
25 июля в Парке 300 летия Санкт Петербурга 25 лет рок фестивалю «ОКНА ОТКРОЙ»: четверть века рок традиций в сердце Петербурга! 

Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится 25 июля 2026 года в Парке 300 летия Санкт Петербурга — на одной из самых живописных и удобных площадок города. Участники: АЛИСА, Пилот, Анимация, Сектор Газа, Трубецкой, FPG, Бригадный Подряд, Разные Люди, Nagart, Тролль Гнёт Ель и многие другие (список будет постоянно пополняться).

«Окна Открой» - это 12 часовой рок марафон под открытым небом, который ежегодно проходит в Северной столице с 2001 года. Фестиваль даёт зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок музыки: знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры.

За свою историю фестиваль приобрёл невероятную популярность по всей стране и проложил дорогу десяткам начинающих рок-коллективов, многие из которых сегодня являются настоящими кумирами молодёжи: «Король и Шут», «Пилот», «Кирпичи», Billy’s Band, «Торба-на-Круче», «Декабрь», Jane Air, IOWA, П.Т.В.П, S.P.O.R.T., «Ангел НеБес», «Психея», «Площадь Восстания», «Скворцы Степанова» и др.

Фестиваль «Окна Открой» стал знаковой и неотъемлемой частью музыкальной культуры Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тысяч зрителей. В разные годы фестиваль транслировали телеканалы МузТВ, 5 КАНАЛ, 100ТВ и «Теледом» — благодаря этому аудитория расширялась до 1000 городов по всему миру. За 25 лет мероприятие выросло из локального события в ярчайший культурный проект всероссийского масштаба! Каждый год фестиваль объединяет тысячи гостей и десятки коллективов — музыкантов, поэтов, художников, артистов и зрителей, становясь площадкой для смелых творческих экспериментов и открытия новых имён. 

В юбилейный год зрителей ждут: 
•две музыкальные сцены;
•звёздные хэдлайнеры — признанные мэтры российского рока;
•молодые перспективные группы — победители отборочных туров, покорившие сердца Оргкомитета фестиваля;
•детская зона с аттракционами, играми и аниматорами;
•спортивная зона с конкурсами и соревнованиями;
•акустическая площадка с поэтами и бардами;
•обширная зона питания; •продажа эксклюзивного мерча фестиваля;
•фотовыставка, посвящённая 25-летней истории фестиваля "Окна Открой";
•художественные выставки и инсталляции.

Дата: 25 июля 2026 года. 

Место: Парк 300 летия Санкт Петербурга (Приморский проспект, 74. Станция метро «Беговая»).

Время работы площадок: с 11:00 до 22:00. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-07-2025, 17:24
Фестиваль «Окна открой!» – 2025
16-06-2025, 11:41
В Петербурге стартует фестиваль «ОКНА ОТКРОЙ»
18-06-2025, 12:47
На фестивале «Окна Открой» выступят музыканты группы «Сектор Газа» вместе со старшей дочери Юрия Хоя
15-09-2017, 13:45
Фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже»
22-04-2016, 19:56
Фестиваль Rock-иммунитет пройдет в A2 Green Concert
2-03-2015, 07:32
Хоровой фестиваль стартовал 1 марта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:35
В Колпино в ДТП с грузовиком пострадала школьница на электросамокате
Сегодня, 11:24
В Невском районе в ДТП с электросамокатом пострадали два человека
6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
Наверх