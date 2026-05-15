Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится в Парке 300 летия Санкт Петербурга

Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится 25 июля 2026 года в Парке 300 летия Санкт Петербурга — на одной из самых живописных и удобных площадок города. Участники: АЛИСА, Пилот, Анимация, Сектор Газа, Трубецкой, FPG, Бригадный Подряд, Разные Люди, Nagart, Тролль Гнёт Ель и многие другие (список будет постоянно пополняться).

«Окна Открой» - это 12 часовой рок марафон под открытым небом, который ежегодно проходит в Северной столице с 2001 года. Фестиваль даёт зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок музыки: знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры.

За свою историю фестиваль приобрёл невероятную популярность по всей стране и проложил дорогу десяткам начинающих рок-коллективов, многие из которых сегодня являются настоящими кумирами молодёжи: «Король и Шут», «Пилот», «Кирпичи», Billy’s Band, «Торба-на-Круче», «Декабрь», Jane Air, IOWA, П.Т.В.П, S.P.O.R.T., «Ангел НеБес», «Психея», «Площадь Восстания», «Скворцы Степанова» и др.

Фестиваль «Окна Открой» стал знаковой и неотъемлемой частью музыкальной культуры Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тысяч зрителей. В разные годы фестиваль транслировали телеканалы МузТВ, 5 КАНАЛ, 100ТВ и «Теледом» — благодаря этому аудитория расширялась до 1000 городов по всему миру. За 25 лет мероприятие выросло из локального события в ярчайший культурный проект всероссийского масштаба! Каждый год фестиваль объединяет тысячи гостей и десятки коллективов — музыкантов, поэтов, художников, артистов и зрителей, становясь площадкой для смелых творческих экспериментов и открытия новых имён.

В юбилейный год зрителей ждут:

•две музыкальные сцены;

•звёздные хэдлайнеры — признанные мэтры российского рока;

•молодые перспективные группы — победители отборочных туров, покорившие сердца Оргкомитета фестиваля;

•детская зона с аттракционами, играми и аниматорами;

•спортивная зона с конкурсами и соревнованиями;

•акустическая площадка с поэтами и бардами;

•обширная зона питания; •продажа эксклюзивного мерча фестиваля;

•фотовыставка, посвящённая 25-летней истории фестиваля "Окна Открой";

•художественные выставки и инсталляции.

Дата: 25 июля 2026 года.

Место: Парк 300 летия Санкт Петербурга (Приморский проспект, 74. Станция метро «Беговая»).

Время работы площадок: с 11:00 до 22:00.