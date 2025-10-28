ента новостей

Питерец.ру » Культура » Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»

Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
7 декабря КСК «Арена» группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025

18-й ежегодный музыкальный и спортивный фестиваль под названием «Мир без наркотиков!» состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге на площадке КСК «Арена». Этот значимый культурный проект на протяжении многих лет направлен на просвещение молодёжи и привлечение общественного внимания к одной из самых серьезных социальных проблем нашего времени – наркомании и алкоголизму. Фестиваль стал важной платформой, объединяющей людей разных профессий и увлечений, таких как рок-музыканты, художники, писатели, журналисты, спортсмены и общественные деятели, которые стремятся поддержать здоровье и благополучие будущего поколения.

В рамках фестиваля запланирована насыщенная программа, включающая в себя концерт с участием популярных исполнителей и музыкальных коллективов, художественные выставки, мастер-классы, спортивные соревнования и различные развлекательные мероприятия. Одним из ключевых участников этого года станет известная группа КняZz, которая порадует зрителей своими любимыми композициями и знаменитым репертуаром группы «Король и Шут». Это выступление обещает стать настоящим подарком для поклонников, которые смогут насладиться музыкой, заряженной энергией и эмоциями.

Однако особенность фестиваля заключается не только в музыкальных выступлениях, но и в демонстрации реальных историй людей, которые столкнулись с проблемой зависимости. Эти истории служат наглядным примером последствий вредных привычек и призваны вдохновить молодых зрителей на выбор правильного и здорового пути в жизни. Организаторы фестиваля стремятся показать объективную картину последствий употребления наркотиков и алкоголя, а также способствовать формированию критического отношения к распространённым заблуждениям и стереотипам, связанным с наркотическими веществами.

Евгений Мочулов, генеральный продюсер фестиваля, выразил свою позицию: «Жизнь продолжается. И мы выбрали жизнь, сегодня и навсегда! Мы сделаем все возможное для того, чтобы мир вокруг нас менялся к лучшему. Вместе с ним мы будем творить Свет и заряжаться творческой силой! Если наш фестиваль спасает хотя бы одну «душу», значит, все наши усилия не напрасны!» Эти слова подчеркивают важность мероприятия и его значимость для общества.

Ведущий фестиваля, музыкант и участник группы «АукЫон» Олег Гаркуша также поделился своими мыслями: «Многие известные деятели погибли от наркотиков. Некоторые из них стали культовыми персонажами, ушедшими в расцвете сил, другие только начинали свою карьеру, а третьих уже никто не помнит, кроме их близких. Но ни один из них не думал, когда впервые попробовал запрещенные вещества, что их жизнь может закончиться столь печально. У некоторых музыкантов, которые выступали на этой сцене, тоже были проблемы с наркотиками или алкоголем. К счастью, они смогли преодолеть свои зависимости. И теперь они здесь – настоящие и живые».

Вячеслав Никаноров, исполнительный директор фестиваля и лидер группы «Ангел Небес», отметил, что фестиваль стал не просто музыкальным событием, но и важной социальной акцией, позволяющей говорить о проблемах, которые затрагивают миллионы людей. Он подчеркнул, что такие мероприятия необходимы для формирования здорового образа жизни среди молодёжи и для создания атмосферы поддержки и понимания. «Мы хотим, чтобы каждый пришедший на фестиваль почувствовал, что он не один, что есть люди, готовые поддержать и помочь», – добавил Никаноров.

Таким образом, фестиваль «Мир без наркотиков!» становится не только музыкальным событием, но и важной социальной платформой, способствующей формированию здорового и ответственного отношения к жизни. Это мероприятие объединяет людей, помогает им осознать последствия своих действий и вдохновляет на выбор жизни без зависимостей. Фестиваль продолжает свою миссию, привлекая всё большее количество участников и зрителей, и остаётся важным событием в культурной жизни города.

Место проведения: КСК «Арена» (Футбольная аллея, 8, метро «Зенит» )
Дата проведения: 7 декабря 2025 г., начало в 16:00.

