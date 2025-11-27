Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025

18-й ежегодный музыкальный и спортивный фестиваль под названием «Мир без наркотиков!» состоится 23 декабря в знаменитом петербургском клубе «А2», расположенном по адресу проспект Медиков, 3, рядом со станцией метро «Петроградская». Этот грандиозный культурный проект имеет своей целью просвещение молодежи и привлечение внимания к одной из самых острых социальных проблем современности – наркомании и алкоголизму. Фестиваль стал важной площадкой, на которой собираются не только музыканты, но и художники, писатели, журналисты, спортсмены и общественные деятели, все они объединены общей целью – поддержать здоровье и благополучие будущих поколений.

В программе фестиваля запланирован концерт, в котором примут участие известные исполнители и музыкальные коллективы, а также будут организованы художественные выставки, мастер-классы, спортивные соревнования и различные развлекательные мероприятия. Среди главных участников этого года можно выделить такие группы и исполнителей, как «Сурганова и оркестр», «Калинов мост», «Ангел Небес», «Разные люди» и NADI. Список хедлайнеров продолжает пополняться, что говорит о высоком уровне интереса к фестивалю и его значимости для культурной жизни города.

Одной из уникальных особенностей данного мероприятия является то, что на фестивале представлены реальные истории людей, которые столкнулись с проблемой зависимости. Эти личные свидетельства позволяют наглядно продемонстрировать последствия вредных привычек и вдохновить молодую аудиторию на выбор здорового образа жизни. Организаторы стремятся показать объективную картину последствий употребления наркотиков и алкоголя, а также способствовать формированию критического отношения к распространённым мифам и стереотипам, касающимся наркотических веществ.

Генеральный продюсер фестиваля Евгений Мочулов отмечает: «Жизнь продолжается. И мы выбрали жизнь, сегодня и навсегда! Мы сделаем все для того, чтобы мир менялся к лучшему. И вместе с ним будем творить Свет и заряжаться творческой силой! Если наш фестиваль спасает хоть одну «душу», значит, все не напрасно!» Эти слова подчеркивают важность миссии фестиваля и его роль в борьбе с зависимостями.

Ведущий фестиваля, музыкант и участник известной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша также делится своими размышлениями: «Многие известные деятели погибли от наркотиков. Одни успели стать культовыми персонажами, ушедшими в расцвете сил, другие – только начинали становиться известными, а третьих уже не помнит никто, кроме их родственников. Но ни один из них не думал, когда впервые попробовал запрещенные вещества, что их жизнь закончится таким печальным образом. У некоторых из музыкантов, которые выступали на этой сцене, тоже были проблемы с наркотиками или алкоголем. К счастью, они сумели побороть зависимости. И теперь они здесь – настоящие и живые».

Фестиваль «Мир без наркотиков!» становится не только музыкальным событием, но и важной социальной акцией, направленной на формирование у молодежи осознанного отношения к своему здоровью и жизни в целом. В условиях современного общества, где доступ к наркотическим веществам и алкоголю становится все более легким, подобные мероприятия играют ключевую роль в профилактике зависимостей и формировании здорового образа жизни.

Каждый год фестиваль привлекает все больше людей, и это говорит о его актуальности и значимости. Участие в нем не только дает возможность насладиться живой музыкой и творчеством, но и стать частью важного движения, направленного на борьбу с зависимостями. Фестиваль создает пространство для общения, обмена опытом и поддержки тех, кто столкнулся с проблемами зависимости.

Место проведения: А2, (Санкт-Петербург, проспект Медиков, 3, метро «Петроградская»).

Дата проведения: 23 декабря 2025 г., начало в 16:00.