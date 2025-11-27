ента новостей

19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
19:47
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
19:41
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
19:36
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
11:42
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025

Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
23 декабря в Петербургском клубе «А2». «Сурганова и оркестр», «Калинов мост», «Ангел Небес», «Разные люди», NADI и др.

18-й ежегодный музыкальный и спортивный фестиваль под названием «Мир без наркотиков!» состоится 23 декабря в знаменитом петербургском клубе «А2», расположенном по адресу проспект Медиков, 3, рядом со станцией метро «Петроградская». Этот грандиозный культурный проект имеет своей целью просвещение молодежи и привлечение внимания к одной из самых острых социальных проблем современности – наркомании и алкоголизму. Фестиваль стал важной площадкой, на которой собираются не только музыканты, но и художники, писатели, журналисты, спортсмены и общественные деятели, все они объединены общей целью – поддержать здоровье и благополучие будущих поколений.

В программе фестиваля запланирован концерт, в котором примут участие известные исполнители и музыкальные коллективы, а также будут организованы художественные выставки, мастер-классы, спортивные соревнования и различные развлекательные мероприятия. Среди главных участников этого года можно выделить такие группы и исполнителей, как «Сурганова и оркестр», «Калинов мост», «Ангел Небес», «Разные люди» и NADI. Список хедлайнеров продолжает пополняться, что говорит о высоком уровне интереса к фестивалю и его значимости для культурной жизни города.

Одной из уникальных особенностей данного мероприятия является то, что на фестивале представлены реальные истории людей, которые столкнулись с проблемой зависимости. Эти личные свидетельства позволяют наглядно продемонстрировать последствия вредных привычек и вдохновить молодую аудиторию на выбор здорового образа жизни. Организаторы стремятся показать объективную картину последствий употребления наркотиков и алкоголя, а также способствовать формированию критического отношения к распространённым мифам и стереотипам, касающимся наркотических веществ.

Генеральный продюсер фестиваля Евгений Мочулов отмечает: «Жизнь продолжается. И мы выбрали жизнь, сегодня и навсегда! Мы сделаем все для того, чтобы мир менялся к лучшему. И вместе с ним будем творить Свет и заряжаться творческой силой! Если наш фестиваль спасает хоть одну «душу», значит, все не напрасно!» Эти слова подчеркивают важность миссии фестиваля и его роль в борьбе с зависимостями.

Ведущий фестиваля, музыкант и участник известной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша также делится своими размышлениями: «Многие известные деятели погибли от наркотиков. Одни успели стать культовыми персонажами, ушедшими в расцвете сил, другие – только начинали становиться известными, а третьих уже не помнит никто, кроме их родственников. Но ни один из них не думал, когда впервые попробовал запрещенные вещества, что их жизнь закончится таким печальным образом. У некоторых из музыкантов, которые выступали на этой сцене, тоже были проблемы с наркотиками или алкоголем. К счастью, они сумели побороть зависимости. И теперь они здесь – настоящие и живые».

Фестиваль «Мир без наркотиков!» становится не только музыкальным событием, но и важной социальной акцией, направленной на формирование у молодежи осознанного отношения к своему здоровью и жизни в целом. В условиях современного общества, где доступ к наркотическим веществам и алкоголю становится все более легким, подобные мероприятия играют ключевую роль в профилактике зависимостей и формировании здорового образа жизни.

Каждый год фестиваль привлекает все больше людей, и это говорит о его актуальности и значимости. Участие в нем не только дает возможность насладиться живой музыкой и творчеством, но и стать частью важного движения, направленного на борьбу с зависимостями. Фестиваль создает пространство для общения, обмена опытом и поддержки тех, кто столкнулся с проблемами зависимости.

Место проведения: А2, (Санкт-Петербург, проспект Медиков, 3, метро «Петроградская»).
Дата проведения: 23 декабря 2025 г., начало в 16:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2025, 12:55
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
2-07-2025, 17:24
Фестиваль «Окна открой!» – 2025
18-06-2025, 12:47
На фестивале «Окна Открой» выступят музыканты группы «Сектор Газа» вместе со старшей дочери Юрия Хоя
24-07-2015, 09:29
Фестиваль «О, да! Еда»
Сегодня, 11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
2-03-2015, 07:32
Хоровой фестиваль стартовал 1 марта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
23-11-2025, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
Наверх