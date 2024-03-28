Правительство Петербурга выделило более 7 млн рублей на проект «Книжные аллеи»

Под руководством губернатора Александра Беглова Правительство Санкт-Петербурга выделило значительное финансирование в размере 7 542 000 рублей на реализацию проекта "Книжные аллеи" в 2024 году.

Этот проект превратил живописную Малую Конюшенную улицу в литературное пространство под открытым небом с 2015 года. Расширение культурных возможностей "Книжные аллеи" предоставляют уникальную платформу для продвижения чтения, создавая в городе знаковые места для уличной культуры. Посетители могут погрузиться в мир литературы, участвуя в презентациях книжных новинок, встречах с авторами, издателями, а также в выступлениях музыкальных и театральных коллективов.

Проект не только знакомит петербуржцев с творчеством писателей, но и создает дополнительные возможности для распространения книг местных авторов, особенно членов творческих союзов, таких как Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России и Союз писателей Санкт-Петербурга. Это поддерживает местную издательскую индустрию, способствуя развитию культурной жизни города.

Расширенное финансирование, выделенное в рамках постановления правительства, позволяет повысить масштаб и качество проекта "Книжные аллеи" в 2024 году. Это еще один шаг в реализации стратегического плана губернатора Александра Беглова по созданию "Нового культурного пространства Петербурга", который преобразил бы город в творческий и просветительский центр.

Проект не только укрепляет читательскую культуру, но и создает благоприятные условия для развития уличной культуры, поддержки местных писателей и привлечения внимания к истории литературы в Петербурге.

"Книжные аллеи" стали неотъемлемой частью культурного ландшафта города, и благодаря расширенному финансированию они продолжат вдохновлять и просвещать петербуржцев в будущем.