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Питерец.ру » Культура » В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате

В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Малой Конюшенной улице 9 июня стартует Девятый сезон Книжных аллей.

На Малой Конюшенной улице 9 июня стартует Девятый сезон Книжных аллей.

В этом году организаторы представили новую концепцию культурного пространства: воссоздана атмосфера советских времен, когда СССР был самой читающей страной мира.

«Книжные аллеи – замечательный, истинно петербургский проект. Каждое лето жители нашего города и туристы практически на Невском проспекте могут познакомиться с новинками книжных издательств. Петербуржцев всегда отличала любовь к чтению. Три года назад наш город был признан самым читающим регионом России. Такие наши проекты, как Книжный салон и Книжные аллеи, подтверждают репутацию Петербурга как города книгочеев и книголюбов», - отметил губернатор Александр Беглов.

В этом году главным арт-объектом культурного пространства станет 54-метровый уличный книжный шкаф, созданный из выстроенных в ряд стеллажей. Также изменился логотип Книжных аллей. Он перекликается с исторической эмблемой книготоргового предприятия «Ленкнига» 1970-х годов.

Петербуржцев и гостей города ждут более 10 тысяч книжных новинок и бестселлеров. Организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу.

В пространстве обустроена ретро-фотозона – с ковром, ламповым радиоприемником и другими аутентичными предметами советского быта.

В исполнении творческих коллективов будут звучать мелодии советских времен, пройдут тематические мастер-классы, состоятся кинопоказы советских фильмов и поэтические вечера.

***

Книжные аллеи ежегодно проходят при поддержке правительства Санкт‑Петербурга с 2015 года. В этом году они Книжные аллеи с 9 июня до 10 сентября будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

Источник: Администрация Петербурга
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