Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»

Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Балтийский дом
На большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Собака на сене»

6 июня в 19:00 на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Собака на сене» по знаменитой пьесе Лопе де Веги в постановке известного режиссёра, лауреата Государственной премии России, обладателя премий «Золотая Маска» и «Золотой софит» Игоря Коняева, чьи постановки уже неоднократно покоряли сердца зрителей.

Этой комедии испанского драматурга суждено было стать бессмертной. Лопе де Вега написал её в семнадцатом столетии, но и по сей день «Собака на сене» является одним из самых востребованных произведений на мировой театральной сцене. И это понятно — кто из нас не испытывал борьбы между разумом и сердцем!

О браке с графиней Дианой де Бельфлор мечтают самые знатные сеньоры Неаполя, а она тайно влюблена в своего бедного секретаря, красавца Теодоро…. Диана раздираема противоречиями: она не может отпустить от себя любимого, но гордость и высокое положение не дают возможности сказать ему о своих чувствах. А тут ещё и служанка Марсела, на которой Теодоро, кажется, готов жениться…. Известная испанская пословица «Собака на сене, сама не ест и другим не даёт» в точности передает поведение главной героини, которая то изводит Теодоро ревнивыми придирками, то отталкивает его напускным равнодушием.

«Собака на сене» — это любовная история на все времена. Такую любовь ждут и не знают, как с ней быть, когда она всё-таки приходит… Зрители пройдут вслед за героями по всему лабиринту чувств через интриги, страсти, признания, приправленные ловким юмором и пылким испанским колоритом.

Режиссёр о спектакле: «Юбилейный год театра проходит под девизом «Балтийский дом — это про любовь». И в нашем спектакле по пьесе Лопе де Вега мы снова будем говорить о любви. Говорить о том, что любовь является единственным смыслом жизни».

Режиссёр — Игорь Коняев

Сценография и костюмы — Дарья Здитовецкая

Музыкальное оформление, композитор — Сергей Патраманский

Художник по свету — Денис Солнцев

Хореограф — Мария Кораблева

Педагог по вокалу — Светлана Митрофанова

Исполнительный продюсер — Елена Травина

В спектакле заняты: Елена Сохацкая, Роман Дряблов, Дмитрий Гирев, Виктория Зайцева, Мария Лысюк, Виктория Жилина, Ирина Муртазаева, заслуженный артист Санкт-Петербурга Константин Анисимов, Игорь Гоппиков, Олег Коробкин, Андрей Архипов, Александр Чередник, Александр Передков, Дмитрий Ладыгин.

Следующие показы: 7 июня в 14:00, 19:00, 18 июня в 19:00

