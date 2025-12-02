ента новостей

Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"

Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Балтийский дом
На большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Золушка»

20 декабря театр-фестиваль «Балтийский дом» представит долгожданную премьеру спектакля «Золушка» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Постановкой руководила Александра Мамкаева, чьи предыдущие детские спектакли, такие как «Ох, уж эти страхи» и «Путешествие Незнайки и его друзей», пользовались неизменным успехом у зрителей. Два представления пройдут в этот день: в 12:00 и 16:00.

«Золушка» обещает стать трогательной и музыкальной сказкой, прекрасным подарком в преддверии новогодних праздников. Зрители увидят историю о доброте и трудолюбии, где Золушка, несмотря на все тяготы, обретает счастье. Фея-крестная преображает ее, и она попадает на королевский бал.

Александра Мамкаева, режиссер спектакля, обещает зрителям много сюрпризов. Она отмечает, что именно в это время года происходят чудеса, и постановка наполнена волшебством. Яркие костюмы и декорации, узнаваемые персонажи и восхитительная музыка создадут неповторимую атмосферу.

В команде спектакля: художник – Екатерина Гофман, хореограф – Анна Тугушева, композитор – Анатолий Файчук, художник по свету – Евгений Петровский, автор видеоконтента – Мария Петрова (Фоменко), исполнительный продюсер – Елена Травина. В ролях – Ксения Ольховская, Арсений Воробьев, и другие актеры.

Спектакль также можно будет увидеть 21, 31 декабря, а также 2, 7 и 10 января.

