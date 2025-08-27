Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»

12 сентября в 19:30 на малой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится долгожданная премьера спектакля под названием «Фантазии Фарятьева», который основан на пьесе известной драматургини Аллы Соколовой. Постановку осуществил талантливый режиссёр Вацлав Дембовский, и это уже вторая его работа на сцене «Балтийского дома». Ранее, в 2023 году, он поставил спектакль «Таня» по пьесе Алексея Арбузова, который уже успел завоевать сердца зрителей и стал одним из успешных спектаклей в репертуаре театра.

Пьеса Аллы Соколовой, на которой основан новый спектакль, в своё время произвела настоящий фурор на театральной сцене. Главный герой, Павел Фарятьев, представляет собой обычного человека, однако в то же время он является возвышенным идеалистом и мечтателем. Его внутренний мир наполнен чувствами и стремлениями, которые трудно понять окружающим, особенно тем, кто мыслит в рамках обыденности. Павел, как и многие люди, живущие от сердца, ощущает себя неким инопланетянином в мире, полном реализма и приземлённых забот.

С момента, когда Павел впервые увидел Александру, он не может думать ни о чём другом, кроме неё. Его чувства к ней становятся центром его существования, и в один из дней он решает посетить её дом, чтобы сделать ей предложение. Однако возникает вопрос: найдет ли Фарятьев отклик на свои чувства? Или его искреннее воззвание к людям и к возлюбленной так и останется лишь гласом, вопиющим в пустыне? Эта история затрагивает важные темы: как мечты о идеальном мире и счастье сталкиваются с суровой реальностью повседневной жизни, как люди жаждут любви и стремятся выразить свои чувства, но часто не могут услышать друг друга.

Режиссёр спектакля Вацлав Дембовский отмечает, что за искромётными и комедийными диалогами скрывается глубокая бездна человеческого одиночества. Смешные на первый взгляд ситуации порой оборачиваются философскими вопросами, заставляющими задуматься: что, если любовь — это всего лишь фантазия, которую мы так и не научились осуществлять в жизни? Или, может быть, именно наши мечты и фантазии и есть истинная реальность, которую мы ищем?

В спектакле участвуют талантливые актёры: Виктор Бугаков, Владимир Бойков, Елена Карпова, Юлия Кочнева, заслуженная артистка России Ирина Конопацкая, Александра Момот и Мария Рубина. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную энергетику и талант, что делает его ещё более захватывающим.

Помимо режиссёра Вацлава Дембовского, в создании спектакля участвуют и другие замечательные художники. Художник-постановщик Анастасия Разенкова создала визуальный облик спектакля, который будет способствовать погружению зрителей в атмосферу истории. Музыкальное сопровождение обеспечил композитор Юрий Конаков, который, безусловно, добавит глубины и эмоциональности к происходящему на сцене. Автор видеоконтента — Мария Петрова (Фоменко), а художник по свету — Евгений Петровский, которые также внесли свой вклад в создание уникальной атмосферы спектакля.

Следующие показы спектакля «Фантазии Фарятьева» запланированы на 25 и 26 сентября, и это отличная возможность для зрителей насладиться этой трогательной и глубокою историей о любви, мечтах и человеческих чувствах. Не упустите шанс стать частью этого театрального события!