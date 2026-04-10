Спектакль «Семья в подарок» в театре-фестивале «Балтийский дом»

25 апреля в 19:00 в театре-фестивале «Балтийский дом» спектакль «Семья в подарок» впервые будет сыгран с переводом на русский жестовый язык.

В главной роли на сцену выйдет Татьяна Пилецкая — народная артистка России, легенда театрального Петербурга. Ироничный, смешной и душевный спектакль «Семья в подарок», сюжет которого напоминает волшебную сказку, несомненно, подарит хорошее настроение всем пришедшим в этот вечер в театр.

Получить удовольствие от спектакля глухим и слабослышащим зрителям поможет главный переводчик проекта ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ Оксана Буцык, на счету которой более тысячи переведённых событий.

Перевод спектакля «Семья в подарок» на русский жестовый язык уже не первый опыт театра по внедрению такого вида доступной среды. В 2020 году с переводом на РЖЯ в «Балтийском доме» шел спектакль «Я сижу на берегу», который посмотрели более 120 зрителей с особенностями слуха.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» совместно с проектом ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ предполагают сделать показы спектаклей с переводом на РЖЯ постоянными. Постановки театра также войдут в программу фестиваля спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык.