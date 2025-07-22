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Питерец.ру » Культура » В Театре-фестивале «Балтийский дом» стартует новый сезон

В Театре-фестивале «Балтийский дом» стартует новый сезон

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Театр-фестиваль «Балтийский дом» торжественно откроет свой 89-й театральный сезон

7 августа Театр-фестиваль «Балтийский дом» торжественно откроет свой 89-й театральный сезон, который пройдет под знаком «Театр в ритме жизни». «Балтийский дом» позиционирует себя как учреждение, стремящееся к отражению современных тенденций, предлагая зрителям премьерные спектакли, фестивали и новаторские проекты.

К открытию сезона, при поддержке федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья», в театре проведена модернизация сценического оборудования и замена кресел в зрительном зале. При выборе новых кресел учитывались исторический аспект, эргономика, цветовое решение, межрядовое расстояние и отзывы зрителей.

В августе зрителям будут представлены премьеры предыдущего сезона, получившие признание публики, включая «Калину красную» Василия Шукшина в театральной интерпретации Сергея Потапова, «Пигмалион» Бернарда Шоу в постановке Натальи Индейкиной, комедию «Трое мужчин и один шедевр» по пьесе Рона Хатчинсона в режиссуре Дмитрия Петруня, «Влюблённый носорог» Ляо Имэй в постановке Валерия Степанова и спектакль «Сестра печали» по повести Вадима Шефнера, поставленный Анатолием Праудиным к 80-летию Великой Победы. В день открытия сезона будет показан спектакль «Лерка» по текстам Василия Сигарева в постановке Андрея Прикотенко.

До конца 2025 года «Балтийский дом» представит три новых постановки. 28 августа состоится обновление актерского состава в спектакле «Рок-н-ролл на закате», где Дарья Юргенс и Валерий Соловьев заменят Татьяну Пилецкую и Анатолия Дубанова. 12 сентября на малой сцене будет представлена премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой в постановке Вацлава Дембовского, с Владимиром Бойковым и Виктором Бугаковым в роли Фарятьева и Еленой Карповой в роли Александры. 3 октября зрителей ожидает премьера спектакля «Ханума» Авксентия Цагарели в постановке Льва Рахлина и сценографии Вячеслава Окунёва, где роль Ханумы исполнит Наталья Парашкина. 20 декабря состоится премьера спектакля «Золушка» по пьесе Евгения Шварца в постановке Александры Мамкаевой.

В сезоне 2025/2026 пройдут юбилейные XXXV Международный фестиваль «Балтийский дом» и XV Фестиваль моноспектаклей «Монокль». В апреле состоится XXVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России». В новом сезоне театр планирует гастроли в Челябинске, Нижнем Новгороде, Москве и участие в проекте «Большие гастроли». В 2026 году «Балтийский дом» отметит свое 90-летие.

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