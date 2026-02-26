ента новостей

8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
В Петербурге пройдет Международный форум труда
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой

8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой

8 марта в КЗ «У Финляндского» (Арсенальная набережная, д.13/1) состоится концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой

8 марта в 19:00 в концертном зале «У Финляндского», расположенном по адресу Арсенальная набережная, дом 13/1, пройдет удивительное музыкальное событие — концерт талантливой актрисы театра и кино Алёны Биккуловой. Эта артистка особенная, ведь она родилась именно в Международный женский день, что делает этот вечер еще более символичным и значимым. Алёна обладает удивительной способностью передавать свою искренность и внутреннюю красоту, которая наполнена истинной женственностью.

Её яркий актерский талант, а также трогательный и проникновенный голос создают уникальную атмосферу, полную чистоты, красоты и радости жизни во всех её проявлениях. В этот весенний вечер зрители смогут погрузиться в мир романтики и любви, услышать, как вдохновенно и чувственно будет воспето главное чувство, которое объединяет людей — Любовь. В песнях, которые прозвучат на концерте, будет отражена многогранность этого чувства: любовь может быть нежной и чувственной, счастливой и трагичной, как и сама жизнь.

В программе концерта предусмотрены лучшие песни о любви, а также самые яркие авторские композиции Алёны Биккуловой, которые она исполнит в сопровождении талантливого инструментального ансамбля. Это обещает быть незабываемым музыкальным путешествием, в котором каждый сможет найти что-то близкое и знакомое. Кроме того, в этот особенный вечер звёздные коллеги Алёны, известные артисты и музыканты, придут поздравить её с днем рождения и исполнят свои лучшие хиты, добавляя в атмосферу праздника ещё больше ярких эмоций и впечатлений.

Алёна Биккулова известна широкой аудитории благодаря своим ролям в популярных телесериалах, таких как «Дыши со мной», «Вкус граната», «Татьянин день», «Бандитский Петербург» и многих других. Она сумела завоевать сердца зрителей своим талантом и харизмой на экране, и теперь у всех есть возможность увидеть её в живом исполнении. Этот концерт станет не только праздником для поклонников, но и возможностью насладиться живой музыкой, которая наполнит зал теплом и атмосферой любви. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!

