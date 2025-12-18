Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»

Концерт под названием "Волшебные струны", который пройдет в Рождественский Сочельник, станет замечательным новогодним подарком для всех любителей музыки. Это событие организовано талантливым "Ауэр-квартетом", в состав которого входят выдающиеся музыканты, а также замечательной арфисткой Оксаной Сушковой. Она является победительницей престижного международного конкурса арфистов The 25th Nippon Harp Competition, который проходил в Токио, Япония. Кроме того, Оксана была удостоена звания лауреата I Всероссийского музыкального конкурса.

На этом концерте зрителей ждет удивительное музыкальное путешествие, которое перенесет их в эпоху барокко. Звуки арфы с ее серебристым переливом струн в сочетании с благородным, бархатным звучанием струнных инструментов создадут неповторимую атмосферу. В программе прозвучат известные произведения, такие как "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, которая подарит слушателям живописные звуковые картины зимней природы. Также будет представлена романтическая и патетическая ария Гранжани, а также завораживающая музыка Клода Дебюсси, которая напомнит о мерцающем лунном свете.

Не обойдется вечер и без музыки самого знаменитого новогоднего балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского. В этот праздничный вечер зрители смогут насладиться такими шедеврами, как "Марш", "Танец Феи Драже", "Вальс цветов" и "Трепак", которые создадут атмосферу волшебства и радости. Кроме того, в программе концерта прозвучат вальсы и польки Иоганна Штрауса, которые перенесут всех присутствующих в атмосферу Венского Новогоднего бала, традиционно проходящего в январе.

Но это еще не все! Музыканты подготовили для зрителей множество новогодних сюрпризов. В их исполнении прозвучат любимые мелодии, такие как "Silent Night", "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas" и "Happy New Year". Также зрители смогут насладиться зажигательными ритмами аргентинского танго, созданного великими композиторами Карлосом Гарделем и Астором Пьяццоллой.

С помощью горячих сердец и волшебных струн музыканты согреют зимние холода и создадут поистине незабываемую атмосферу. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерт начнется в 15:00, и вы сможете увидеть на сцене "Ауэр-квартет", который состоит из талантливых музыкантов: Элины Друх (скрипка), Сандры Патрикеевой (скрипка), Маргариты Елизаровой (альт) и Татьяны Тутыниной (виолончель), а также арфистки Оксаны Сушковой. Ждем вас на этом замечательном концерте, который подарит вам незабываемые эмоции и радость в канун Нового года!