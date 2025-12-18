ента новостей

12:13
Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»
11:36
В Петербурге задержан "дроп", забравший деньги у пенсионера с Гаванской улицы 
11:25
В Петербурге задержали стрелявшего из «пневматики» на детской площадке на улице Шевченко
14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»

Концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Ауэр-квартет
6 января в Культурном центре Елены Образцовой концерт «Ауэр-квартета» и арфа «Волшебные струны»

Концерт под названием "Волшебные струны", который пройдет в Рождественский Сочельник, станет замечательным новогодним подарком для всех любителей музыки. Это событие организовано талантливым "Ауэр-квартетом", в состав которого входят выдающиеся музыканты, а также замечательной арфисткой Оксаной Сушковой. Она является победительницей престижного международного конкурса арфистов The 25th Nippon Harp Competition, который проходил в Токио, Япония. Кроме того, Оксана была удостоена звания лауреата I Всероссийского музыкального конкурса.

На этом концерте зрителей ждет удивительное музыкальное путешествие, которое перенесет их в эпоху барокко. Звуки арфы с ее серебристым переливом струн в сочетании с благородным, бархатным звучанием струнных инструментов создадут неповторимую атмосферу. В программе прозвучат известные произведения, такие как "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, которая подарит слушателям живописные звуковые картины зимней природы. Также будет представлена романтическая и патетическая ария Гранжани, а также завораживающая музыка Клода Дебюсси, которая напомнит о мерцающем лунном свете.

Не обойдется вечер и без музыки самого знаменитого новогоднего балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского. В этот праздничный вечер зрители смогут насладиться такими шедеврами, как "Марш", "Танец Феи Драже", "Вальс цветов" и "Трепак", которые создадут атмосферу волшебства и радости. Кроме того, в программе концерта прозвучат вальсы и польки Иоганна Штрауса, которые перенесут всех присутствующих в атмосферу Венского Новогоднего бала, традиционно проходящего в январе.

Но это еще не все! Музыканты подготовили для зрителей множество новогодних сюрпризов. В их исполнении прозвучат любимые мелодии, такие как "Silent Night", "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas" и "Happy New Year". Также зрители смогут насладиться зажигательными ритмами аргентинского танго, созданного великими композиторами Карлосом Гарделем и Астором Пьяццоллой.

С помощью горячих сердец и волшебных струн музыканты согреют зимние холода и создадут поистине незабываемую атмосферу. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Концерт начнется в 15:00, и вы сможете увидеть на сцене "Ауэр-квартет", который состоит из талантливых музыкантов: Элины Друх (скрипка), Сандры Патрикеевой (скрипка), Маргариты Елизаровой (альт) и Татьяны Тутыниной (виолончель), а также арфистки Оксаны Сушковой. Ждем вас на этом замечательном концерте, который подарит вам незабываемые эмоции и радость в канун Нового года!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-11-2025, 09:10
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
26-11-2025, 19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
7-04-2025, 14:10
Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже
15-11-2025, 09:26
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
13-12-2023, 15:35
Концерт «Мировые рок хиты на виолончелях»
24-11-2025, 15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-12-2025, 23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
13-12-2025, 14:49
На Полюстровском проспекте водитель иномарки погиб после наезда на фонарный столб
13-12-2025, 14:39
В массовом ДТП на Октябрьской набережной пост радали два человека
Наверх