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Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Открытие выставки «Радость искусству. Школа Рериха». Санкт-Петербургский Государственный музей-институт семьи Рерихов. 

Музей-институт семьи Рерихов и Художественное училище имени Н. К. Рериха представляют совместную выставку под названием «Радость искусству. Школа Рериха». Экспозиция посвящена истории и наследию Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств (ИОПХ).

Эта школа, ставшая крупнейшим художественным учебным заведением в России, оказала значительное влияние на развитие отечественного искусства. Её педагогические методы и опыт нашли широкое применение среди преподавателей и выпускников, многие из которых впоследствии стали выдающимися русскими художниками.

Среди преподавателей школы были такие известные мастера, как И. Н. Крамской, П. П. Чистяков, П. К. Клодт, И. Я. Билибин, А. В. Щусев, В. А. Щуко, А. А. Рылов и В. В. Матэ. Под их руководством первые шаги в искусстве делали Ф. А. Васильев, В. В. Верещагин, А. А. Громов, М. З. Шагал, М. В. Добужинский, Е. Д. Поленова, С. В. Чехонин, А. В. Щекатихина-Потоцкая, Н. П. Акимов и П. Н. Филонов.

Деятельность Н. К. Рериха, проявившаяся в период его руководства Рисовальной школой ИОПХ, показала его многогранность не только как художника, но и как педагога, просветителя и наставника.

На выставке представлены работы учеников Рисовальной школы ИОПХ из фондов Художественного училища имени Н. К. Рериха, являющегося её преемником. Также экспонируются рисунки, литографии, керамика и архивные материалы из собрания Музея-института семьи Рерихов.

Название выставки взято из очерка Н. К. Рериха «Радость искусству», написанного в 1908 году, где он писал о важности творчества и его способности «украшать» жизнь общества.

Выставка открыта для посещения с 18 июня по 28 сентября.

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